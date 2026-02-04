Anthony Davis sale de Dallas y aterriza en Washington

Anthony Davis pasa a los Washington Wizards en un movimiento que apunta a la reconstrucción de los Dallas Mavericks ( FUENTE EXTERNA )

En un movimiento que ha sacudido los cimientos de la NBA a pocas horas del cierre de traspasos, los Dallas Mavericks han decidido poner fin al "experimento Davis".

La organización tejana acordó este miércoles enviar al estelar pívot Anthony Davis a los Washington Wizards en una megaoperación que involucra a ocho jugadores y múltiples selecciones del Draft.

El fin de una era que nunca comenzó

El paso de "La Ceja" por Dallas será recordado como uno de los capítulos más agridulces en la historia reciente de la franquicia. Davis llegó hace un año en el polémico canje que envió al ídolo Luka Doncic a Los Angeles Lakers, un movimiento que la fanaticada de los Mavs nunca terminó de procesar.

Las lesiones, el eterno talón de Aquiles de Davis, volvieron a ser protagonistas: el pívot apenas disputó 20 de los 50 partidos de esta temporada y actualmente se recupera de una lesión en los ligamentos de su mano izquierda.

Detalles del Canje: ¿Quién gana y quién pierde?

El intercambio es masivo y redefine el futuro inmediato de ambas organizaciones:

Los Wizards reciben a Anthony Davis, D'Angelo Russell, Jaden Hardy y Dante Exum, el conjunto de Dallas contará con los servicios de Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham y Marvin Bagley III, dos selecciones de primera ronda y tres de segunda.

Análisis: Un nuevo "Big Two" en la capital

Con este movimiento, los Wizards (13-36) envían un mensaje claro al resto de la liga. Al emparejar a Anthony Davis con el base Trae Young (adquirido recientemente desde Atlanta), Washington construye un núcleo de élite para competir en la Conferencia Este, una vez que Davis reciba el alta médica tras el Juego de Estrellas.

Por el otro lado, Dallas entra en modo reconstrucción total. La llegada de Khris Middleton aporta veteranía, pero el verdadero tesoro son las cinco selecciones de Draft obtenidas. El objetivo de los Mavericks es claro: limpiar su nómina y rodear a su nueva joya, el novato Cooper Flagg, de talento joven y flexibilidad salarial.

Impacto en la Liga

Este traspaso marca el punto más alto de una semana frenética en la NBA, sumándose a la reciente salida de James Harden hacia Cleveland.

Los analistas coinciden en que Dallas ha decidido "cortar por lo sano", admitiendo el error estratégico de haber dejado ir a Doncic el año pasado, mientras que Washington asume un riesgo de alto calibre apostando por la salud de Davis.