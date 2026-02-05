Semana de cambios en la NBA: las transacciones que marcaron el cierre del mercado

La fecha límite de cambios de la NBA cerró este jueves 5 de febrero a las 4:00 pm, hora de la República Dominicana, marcando oficialmente el final del mercado de traspasos de mitad de temporada.

En los días previos —y hasta minutos antes del cierre— varios equipos realizaron movimientos que buscan reforzar sus plantillas, ajustar salarios y preparar estrategia tanto para los playoffs como para el futuro próximo.

Entre las transacciones que se realizaron al cierre de la fecha límite se pueden destacar:

El traspaso de los Los Ángeles Clippers del pívot croata Ivica Zubac a los Indiana Pacers a cambio del base Bennedict Mathurin, Isaiah Jackson y tres rondas del 'draft', entre ellas dos primeras elecciones.

El intercambio, que también envía a Kobe Brown a Indiana, otorgará al equipo angelino la primera elección del 'draft' de este año de los Pacers, salvo que caiga en las posiciones 1-4 o 10-30, en cuyo caso los Clippers recibirán la selección de primera ronda del 2031, informó la cadena ESPN.

En otro movimiento los New Orleans Pelicans enviaron al puertorriqueño José Alvarado a los Knicks de Nueva York a cambio de Dalen Terry y dos segundas rondas del draft.

Alvarado, de 27 años, es originario de Nueva York, aunque a nivel internacional compite con Puerto Rico.

El base promedia esta temporada 7,9 puntos, 2,8 rebotes y 3,1 asistencias por partido con los Pelicans, equipo en el que ha militado las últimas cinco campañas.

Los Knicks se refuerzan así con un base neoyorquino en su intento de ganar el campeonato de la NBA tras más de medio siglo de su último anillo. Actualmente, los Knicks son segundos en la Conferencia Este.

A cambio de Alvarado, los Pelicans reciben a Dalen Terry, que anoche los Chicago Bulls traspasaron a Nueva York a cambio de Guerschon Yabusele. De este modo, el paso de Terry por los Knicks habrá sido efímero, sin llegar a vestir la camiseta.

Los Chicago Bulls traspasaron este jueves a Ayo Dosunmu a los Minnesota Timberwolves a escasas horas del cierre de la ventana de traspasos.

El conjunto de Chicago envió además a Julian Philips y recibieron a Rob Dilingham, Leonard Miller y cuatro segundas rondas del 'draft'.

Dosunmu era uno de los máximos anotadores del equipo de Chicago, con 15 puntos por partido, y reforzará a unos Timberwolves que actualmente son quintos en la Conferencia Oeste.

Movimientos más importantes de la semana

· James Harden a los Cavaliers

Los Cleveland Cavaliers sorprendieron con un golpe mediático: adquirieron al veterano James Harden proveniente de los Los Angeles Clippers a cambio del base Darius Garland y una futura selección de segunda ronda. Esta movida otorga a Cleveland más volumen ofensivo en el perímetro.

· Anthony Davis cambia a Washington

En uno de los traspasos más llamativos de la semana, los Dallas Mavericks enviaron a Anthony Davis junto con otros activos a los Washington Wizards, recibiendo a cambio un paquete de jugadores y varias selecciones de draft. Para Dallas, esto marca un nuevo rumbo tras la inesperada llegada del All-Star la temporada anterior.

· Ivica Zubac refuerza a los Pacers

Los Indiana Pacers reforzaron su pívot al hacerse con Ivica Zubac (procedente de los Clippers), enviando a Bennedict Mathurin, Isaiah Jackson y selecciones al sur de California. Esta movida apunta a complementar a Tyrese Haliburton para la próxima campaña.

· Bulls continúan reconstrucción con múltiples cambios

El Chicago Bulls siguió reconfigurando su roster con varias transacciones:

Adquisición de Jaden Ivey (Detroit) y Mike Conley Jr. (Minnesota) en un traspaso de tres equipos .

Separado de Kevin Huerter y Dario Šaric, ambos movidos en esa operación.

· Celtics suman a Nikola Vucevic

Boston incorporó al veterano pívot Nikola Vucevic desde los Chicago Bulls a cambio de Anfernee Simons y una selección de segunda ronda, añadiendo presencia interior a su plantilla ya competitiva.

· Intercambios menores y ajustes de contrato

Los Philadelphia 76ers enviaron al veterano Eric Gordon a los Memphis Grizzlies en lo que se considera un movimiento para liberar espacio salarial.

· Giannis Antetokounmpo se queda en Milwaukee

Entre los rumores más sonados estuvo la posible salida de Giannis Antetokounmpo, pero los Milwaukee Bucks optaron por retener al dos veces MVP, rechazando ofertas significativas antes del cierre del plazo.

Análisis rápido del impacto

Contendientes al título como Cleveland y Boston se movieron para reforzar piezas de alto impacto.

Equipos en reconstrucción , como Bulls y Pacers , priorizaron activos jóvenes y selecciones.

Movimientos de lujo y salario en Sixers y Lakers apuntan a ajustes profundos de plantilla con vistas al verano.

La permanencia de Giannis y de estrellas clave como Ja Morant indica que aún puede haber grandes jugadas en la agencia libre o en verano.

Próximo paso en la temporada

Con el cierre del mercado de cambios, todos los equipos ahora se enfocan en afinar sus alineaciones para la recta final de la temporada regular y la lucha por las posiciones de playoff, que continuará intensificándose en las próximas semanas.