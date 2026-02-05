Resumen NBA: Milwaukee triunfa y Antetokounmpo luce al borde de un traspaso

Antetokounmpo, que promedia este año 28 puntos y 10 rebotes, tiene más poder de decisión a medida que se acerca el fin de su contrato en 2027 con Milwaukee, el único equipo de su carrera. ( ARCHIVO/ AFP )

Los Milwaukee Bucks derrotaron 141-137 a los New Orleans Pelicans envueltos en rumores sobre el futuro de su estrella, el griego Giannis Antetokounmpo quien, según reportes de prensa, está listo para terminar su relación con el equipo.

La ventana de traspasos de la NBA cerrará este jueves. Miami Heat, Golden State Warriors y Minnesota Timberwolves son los equipos más agresivos en la lucha por llevarse al griego.

Antetokounmpo, de 31 años, se encuentra lesionado y no ha jugado desde el 23 de enero.

Los Bucks, en la duodécima posición de la Conferencia Este, lograron su segunda victoria consecutiva, con Ryan Rollins como principal figura con 27 puntos.

"Encontré mi ritmo y jugamos de la manera correcta", afirmó Rollins. "Todos fuimos agresivos y nos sentimos empoderados por nuestras decisiones".

Kevin Porter Jr. (18) y Pete Nance (16) se combinaron para 34 unidades desde la banca para los Bucks.

Celtics indetenibles

Los Boston Celtics arrollaron este miércoles a los Houston Rockets por 93-114 en un partido que afrontaron sin Jaylen Brown ni Sam Hauser y todavía a la espera de la incorporación de Nikola Vucevic.

Los Celtics (33-18), además, llegaban a Houston tras haber jugado la noche anterior ante los Dallas Mavericks, un duelo que también se saldó con victoria para el equipo de Joe Mazzulla.

Ante los Rockets, los Celtics jugaron sin Brown -con molestias en isquiotibiales y rodilla- ni Hauser, con una distensión en el pulgar derecho. Además, Mazzulla no pudo contar con Anfernee Simons, traspasado a los Chicago Bulls, ni con Vucevic, su reemplazo.

Bajas que se suman a la de alta duración de Jayson Tatum, que es duda para el resto de la temporada.

Aún con toda esta adversidad, los Celtics arrollaron a Houston sin demasiada resistencia, en una noche en la que Ime Udoka y Alperen Sengun terminaron desquiciados y expulsados.

A los Rockets (31-18) se les vieron todas las costuras ante unos Celtics letales desde el perímetro, que los asfixiaron llenando de hombres la pintura y les arrebataron el rebote, siendo Houston el mejor equipo reboteador de la NBA.

Derrick White y Payton Pritchard lideraron el ataque de Boston con 28 y 27 puntos, respectivamente. Luka Garza aportó 19 puntos, Baylor Scheierman 15 puntos y 10 rebotes y Neemias Queta firmó otro doble-doble con 10 puntos y 19 rebotes.