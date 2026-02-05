Towns recibe cortadura sobre su ojo derecho; Knicks vencen a Nuggets en doble tiempo extra

Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns protagonizaron una actuación determinante para encabezar la victoria de los Knicks de Nueva York 134-127 sobre los Nuggets de Denver en un intenso partido que se definió tras dos tiempos extra, celebrado en el Madison Square Garden.

El pívot dominicano aportó 24 puntos y 12 rebotes en 31 minutos, mostrando eficiencia ofensiva y solidez en la pintura en un encuentro de alta exigencia física y emocional que mantuvo al público neoyorquino en vilo hasta el final.

Sin embargo, el gran protagonista ofensivo del partido fue Jalen Brunson, quien lideró a los Knicks con 42 puntos y nueve asistencias, encendiendo la ofensiva de los Knicks en los momentos más críticos que recibieron el respaldo de sus seguidores en el Madison Square Garden.

OG Anunoby también tuvo un papel clave con 20 tantos, mientras que Landry Shamet aportó 16 unidades desde la banca. Mitchell Robinson sumó 10 puntos y ocho rebotes, contribuyendo al esfuerzo colectivo de los Knicks, que lograron sobreponerse a un exigente duelo frente a uno de los equipos más sólidos del Oeste.

Towns se dirigía hacia la canasta en el primer cuarto cuando chocó cabezas con Spencer Jones, lo que le abrió una herida sobre su ojo derecho.

Después de recibir atención médica y ser vendado, encestó tiró los tiros libres con su camiseta blanca manchada de sangre antes de dirigirse directamente al vestuario. La acción se produjo con 30.8 segundos por jugar en el primer período.

Nueva York lanzó para un 50 por ciento de campo (100-50) y convirtió 18 triples, factor que resultó decisivo para contrarrestar el dominio interior de Denver, que capturó 51 rebotes contra 45 de los Knicks.

Por los Nuggets, Nikola Jokic registró un triple-doble de 30 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias, mientras que Jamal Murray añadió 39 unidades, manteniendo a Denver competitivo durante todo el encuentro. Tim Hardaway Jr. sumó 19 puntos saliendo desde el banquillo.

El partido fue sumamente parejo desde el inicio. Denver tomó ventaja en el primer cuarto 30-28, pero los Knicks respondieron en el segundo período para igualar las acciones. Tras un intercambio constante de canastos, el encuentro terminó empatado 106-106 al concluir el tiempo reglamentario.

Los Knicks parecían tenerlo todo ganado en la primera prórroga cuando Murray se quedó corto en un intento de triple en el último segundo.

En el primer tiempo extra ambos equipos continuaron intercambiando ofensivas, sin lograr despegarse en el marcador. Fue en el segundo período suplementario cuando los Knicks lograron imponer su ritmo.

Pero los árbitros pitaron falta a Mikal Bridges en balón suelto contra Christian Braun, que, según la revisión, se produjo antes de que se agotara el tiempo. Braun encestó los dos tiros libres a 0,3 segundos del final para empatar el partido a 119.

Brunson anotó luego los primeros seis puntos del segundo tiempo extra para comenzar a definir la victoria de Nueva York.