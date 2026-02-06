Victor Wembanyama le gana el duelo a Cooper Flagg en victoria de los Spurs

Víctor Wembanyama #1 de los San Antonio Spurs, es defendido por Asa Newell #14 de los Atlanta Hawks durante el tercer cuarto en el State Farm Arena el 19 de diciembre de 2025 en Atlanta, Georgia. ( ARCHIVO/ AFP )

Los San Antonio Spurs resistieron un empuje tardío de los Dallas Mavericks y se impusieron 135-123 el jueves en Dallas, para sumar su tercera victoria consecutiva en la temporada.

Victor Wembanyama encabezó el triunfo visitante con una actuación dominante al terminar con 29 puntos, 11 rebotes, seis asistencias y tres tapones, siendo factor clave en ambos lados de la cancha en los minutos decisivos.

San Antonio llegó al descanso con ventaja de 11 puntos, pero Dallas logró acercarse en el marcador y abrió el último cuarto abajo solo 96-93. Un tiro en suspensión de Naji Marshall, restando 4:09 por jugar, completó una racha de 6-0 que redujo la diferencia a apenas un punto. Sin embargo, Stephon Castle respondió de inmediato con un triple largo que devolvió el control a los Spurs.

Wembanyama aportó luego dos tiros libres, y aunque Cooper Flagg respondió con una canasta flotada a 2:41 del final, el conjunto texano volvió a tomar aire. Un tapón clave del pívot francés a un intento de bandeja de Daniel Gafford, seguido por dos tiros libres de Harrison Barnes, terminó de sellar la victoria.

Barnes aportó 19 puntos en el triunfo, mientras que Keldon Johnson agregó 18, De´Aaron Fox 17, Julian Champagnie 14 y tanto Castle como Devin Vassell finalizaron con 12 unidades cada uno.

Por los Mavericks, Cooper Flagg fue el máximo anotador del partido con 32 puntos y se convirtió en el jugador más joven en la historia de la NBA en registrar 30 o más puntos en cuatro partidos consecutivos. Además, se unió a Michael Jordan como el primer novato en lograr cuatro juegos seguidos con al menos 30 puntos y cinco rebotes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/06/afp202601292258767621v2midresatlantahawksvbostonceltics-05b01403.jpg Nickeil Alexander-Walker #7 de los Atlanta Hawks va a la canasta contra Anfernee Simons #4 cuando pertenecía a los Boston Celtics en la primera mitad en el TD Garden el 28 de enero de 2026 en Boston, Massachusetts. (JAIDEN TRIPI/GETTY IMAGES/AFP)

Bulls caen en debut de sus fichajes

Los Chicago Bulls jugaron este jueves en Toronto con los fichajes que firmaron antes del cierre de mercado de la NBA, como Anfernee Simons, Jaden Ivey y Guerschon Yabusele, pero cayeron por 123-107 antes los Raptors.

Simons y Ivey, traspasados por los Boston Celtics y los Detroit Pistons, respectivamente, fueron titulares en el equipo de Billy Donovan, mientras que Yabusele, procedente de los NewYork Knicks, empezó en el banquillo.



Simons fue el máximo anotador de Chicago con 22 puntos, mientras que Yabusele destacó con 15 puntos y 11 rebotes. Ivey aportó 13 puntos a la cuenta de los Bulls, que presentaron una importante renovación forjada en las últimas horas.



También debutó con los Bulls Mac McClung, campeón de los últimos tres concursos del mates en el 'All Star'.



Los Raptors aprovecharon -quizás- estos cambios de los Bulls para imponerse con 33 puntos de Brandon Ingram y 24 de Immanuel Quickley.



Toronto (31-22) es quinto en el Este, mientras que los Bulls (24-28) caen a posiciones de eliminación.



La ventana de traspasos de la NBA cerró este jueves, con Chicago como uno de los equipos que más jugadores ha movido.