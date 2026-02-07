Karl-Anthony Towns competirá en el torneo de tiros de tres en el Juego de Estrellas de la NBA

Karl-Anthony Towns, número 32 de los New York Knicks, en esta imagen de archivo, celebra un triple en el primer cuarto del partido contra el Miami Heat en el Madison Square Garden el 14 de noviembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. ( (ELSA / AFP) )

Karl-Anthony Towns, de los Knicks de Nueva York, volverá a ser protagonista del fin de semana del Juego de Estrellas de la NBA tras ser confirmado como participante del Kia Shooting Stars 2026, evento que se celebrará el 14 de febrero en el Intuit Dome de Inglewood, California.

Towns formará parte del denominado Team Knicks junto a su compañero en Nueva York, Jalen Brunson, y la leyenda de la franquicia Allan Houston, en una competencia que reúne a figuras activas y ex estrellas del baloncesto en un reto de puntería por equipos.

El pívot dominicano suma así otra participación en los eventos especiales del All-Star Weekend, escenario donde ya dejó huella al conquistar el Concurso de Triples en 2022, convirtiéndose en el primer centro en ganar esa competencia.

El Shooting Stars contará con cuatro equipos integrados por tres participantes cada uno, con la particularidad de que cada escuadra combina dos jugadores activos y una leyenda de la NBA. Además del conjunto de los Knicks, participarán el Team All-Star, el Team Cameron y el Team Harper.

La competencia tendrá un formato de dos rondas. En la primera fase participarán los cuatro equipos, avanzando a la final los dos mejores.

Cada escuadra contará con un tiempo límite de un minuto y diez segundos para lanzar desde siete posiciones distintas alrededor de la cancha, en un recorrido que deberán completar los tres integrantes en orden rotativo.

El equipo que registre la mayor puntuación en la ronda decisiva será proclamado campeón.

La participación de Towns en el evento forma parte de su presencia en el Juego de Estrellas 2026, consolidando su protagonismo dentro de la liga y su rol como una de las principales figuras dominicanas en la NBA.

Los equipos que enfrentará Towns son:

Team All-Star

Scottie Barnes (Raptors)

Chet Holmgren (Thunder)

Richard Hamilton (leyenda NBA)

Team Cameron

Jalen Johnson (Hawks)

Kon Knueppel (Hornets)

Corey Maggette (ex jugador NBA)

Team Harper

Ron Harper Sr. (cinco veces campeón NBA)

Dylan Harper (Spurs)

Ron Harper Jr. (Celtics)

