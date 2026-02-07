La NBA anuncia los participantes de la competencia de donqueos para el Juego de Estrellas

Jaxson Hayes ( X / BETMGM )

La NBA anunció hoy a los cuatro participantes del AT&T Slam Dunk 2026, que se celebrará el sábado 14 de febrero en el Intuit Dome de Inglewood, California.

La competición anual forma parte del Sábado de las Estrellas de la NBA.

El AT&T Slam Dunk coronará a un nuevo campeón, con los cuatro jugadores debutando en el evento.

Los participantes son:

Carter Bryant, San Antonio Spurs

Jaxson Hayes, Los Angeles Lakers

Keshad Johnson, Miami Heat

Jase Richardson, Orlando Magic

El grupo incluye dos novatos: Bryant y Richardson.

Bryant, un alero de 1,98 m, fue seleccionado en el puesto 14 por San Antonio en el Draft de la NBA de 2025.

Mientras que Richardson, un base de 1,85 m, fue seleccionado en el puesto 25 por Orlando. Richardson es hijo de Jason Richardson, dos veces campeón del AT&T Slam Dunk (2002 y 2003).

Hayes, un pívot de 2,13 m, está en su séptima temporada en la NBA y la tercera con los Lakers. Johnson, un alero de 1,98 m, está en su segunda temporada en la NBA tras dividir la temporada pasada entre Miami y su filial de la NBA G League, los Sioux Falls Skyforce.

El AT&T Slam Dunk tendrá un formato de dos rondas, con jueces puntuando cada mate.

En la primera ronda, los cuatro jugadores intentarán dos mates, y la puntuación combinada determinará los dos mejores que avanzarán a la ronda final.

Luego, cada finalista intentará dos mates adicionales y el puntaje combinado más alto determinará el campeón.