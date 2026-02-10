Brandon Ingram reemplaza al lesionado Curry en el Juego de Estrellas

Brandon Ingram de los Toronto Raptors conduce el balón contra Anthony Edwards de los Minnesota Timberwolves durante la primera mitad de su juego de la NBA en el Scotiabank Arena el 4 de febrero de 2026 en Toronto, Ontario, Canadá. ( COLE BURSTON/GETTY IMAGES/AFP )

El escolta estadounidense de Toronto Brandon Ingram sustituirá al astro de los Golden State Warriors Stephen Curry, lesionado, en el Juego de las Estrellas de la NBA previsto el domingo en Los Ángeles, anunció la liga norteamericana de baloncesto este martes.

Elegido por el comisionado Adam Silver, Ingram, de 28 años, ya fue llamado para ese partido en 2020.

Esta temporada con los Raptors, quintos en la Conferencia Este con 32 victorias y 22 derrotas, promedia 22 puntos por juego.

Curry, de 37 años, seleccionado por duodécima ocasión, se perdió los cuatro últimos encuentros de los Warriors debido a un "síndrome rotuliano" en la rodilla derecha.

Una nueva estrella de la liga causa así baja para el All-Star Game tras el griego Giannis Antetokounmpo y el canadiense Shai Gilgeous-Alexander, Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada pasada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/10/raptors-vuelan-a-4tos-de-la-copa-nba-y-nikola-jokic-domina-42682c2f-91aabd79.jpg Ingram en acción con los Raptors. (X / @THEHOOPCENTRAL)

Su gran temporada

El alero promedia 22.0 puntos, 5.8 rebotes y 3.7 asistencias por partido, números que lo colocan como una de las piezas ofensivas más importantes de los Raptors hasta el momento de la campaña.

En cuanto a eficiencia, Ingram mantiene un porcentaje de campo de 47 %, con un 35 % en triples, lo que ha confirmado su versatilidad como anotador tanto dentro como fuera del perímetro.

A lo largo de la temporada, Ingram ha tenido actuaciones ofensivas destacadas que han influido directamente en la victoria de su equipo. En varios partidos ha superado los 25 puntos, combinando anotación eficiente con contribuciones en otras facetas del juego, lo que ha ayudado a los Raptors a competir en encuentros cerrados.

Uno de los partidos clave para Ingram fue durante una racha ganadora de cinco victorias de Toronto, la cadena de triunfos más larga en lo que va de campaña.

Ingram anotó 37 puntos, su cifra más alta de la temporada hasta la fecha, para guiar a los Raptors a una victoria contundente 110-99 sobre los Cleveland Cavaliers.

Su actuación incluyó un aporte ofensivo dominante que fue fundamental para ampliar la ventaja del equipo y mantener viva la racha de victorias de los canadienses.