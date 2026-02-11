Karl-Anthony Towns encesta 21 puntos y los Knicks derrotan a los 76ers

Karl-Anthony Towns impuso su ley en la pintura y guió a los Knicks de Nueva York a una convincente victoria 138-89 sobre los Philadelphia 76ers, en una noche donde el dominicano volvió a demostrar su impacto en ambos costados de la cancha.

Towns firmó una actuación sólida al registrar 21 puntos, 11 rebotes y cinco asistencias en apenas 26 minutos, liderando el dominio colectivo de Nueva York desde el salto inicial.

El pívot encestó 8 de 13 intentos de campo, incluyendo un triple, y añadió presencia defensiva con un bloqueo y un robo.

El recién adquirido José Alvarado lideró el ataque con 26 puntos desde la banca; Mikal Bridges aportó 22 puntos, y Mohamed Diawara 14 en una noche en la que Jalen Brunson tuvo una actuación tímida con ocho puntos en 30 minutos de juego.

El dominio de los Knicks se reflejó en el movimiento del balón, con 41 asistencias colectivas, y en la contundencia ofensiva que les permitió lanzar para un 53 por ciento desde el campo y un notable 45 por ciento desde la línea de tres puntos.

Los 76ers dependieron del esfuerzo ofensivo de Tyrese Maxey, quien anotó 32 puntos, pero el equipo nunca encontró estabilidad ante la presión defensiva. Filadelfia apenas encestó el 38 por ciento de sus tiros de campo y un discreto 19 por ciento desde larga distancia.

Filadelfia jugó sin su centro estelar Joel Embiid, quien descansa su rodilla.

El dominio en los tableros también favoreció a los Knicks, que superaron 51-38 a sus rivales, con Towns liderando esa batalla, líder de ambos equipos.