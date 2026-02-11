×
NBA
NBA

La NBA sanciona a cuatro jugadores por la pelea entre Pistons y Hornets

Los cuatro jugadores recibieron faltas técnicas y fueron expulsados del encuentro a 7:09 del final del tercer cuarto

    La NBA sanciona a cuatro jugadores por la pelea entre Pistons y Hornets
    Imagen del pleito entre los Detroit Pistons y Charlotte Hornets en jornada del lunes 9 de febrero del 2026. (AFP)

    Isaiah Stewart, alero de los Detroit Pistons, fue suspendido este miércoles siete partidos por la NBA, y se suma a otros tres jugadores sancionados por una pelea que se desató el lunes en un partido entre Detroit y Charlotte.

    El castigo de Stewart se produjo por abandonar la zona de banquillo, entrar agresivamente en un altercado en la cancha y pelear.

    La liga afirmó que la duración de la suspensión se basó, en parte, en su historial de reiteradas conductas antideportivas.

    Los aleros de los Charlotte Hornets, Miles Bridges y Moussa Diabaté, fueron suspendidos cuatro partidos cada uno por pelear e intensificar el altercado, mientras que el pívot de Detroit, Jalen Duren, fue suspendido por dos por estar en el origen del enfrentamiento.

    Cronología y consecuencias de la pelea en el partido

    Los cuatro jugadores recibieron faltas técnicas y fueron expulsados del encuentro a 7:09 del final del tercer cuarto durante la victoria de Detroit por 110-104 sobre los Hornets, el lunes en Charlotte.

    La pelea estalló cuando Diabaté cometió una falta defensiva sobre Duren y luego lo encaró, lo que derivó en una mano al rostro por parte de Duran y posteriormente un enfrentamiento que involucró a ambos equipos, incluidos miembros del cuerpo técnico.

    • Los cuatro jugadores comenzarán a cumplir sus suspensiones este miércoles. Stewart y Duren estarán ausentes cuando los Pistons visiten Toronto y Bridges y Diabaté no estarán cuando Charlotte reciba a Atlanta.

