Caitlin Clark y otras estrellas de Estados Unidos competirán en el Premundial de baloncesto

La estelar armadora Caitlin Clark fue convocada al equipo femenino de Estados Unidos que disputará el torneo clasificatorio para la Copa Mundial FIBA 2026, marcando su debut con la selección absoluta tras quedar fuera, de forma polémica, del plantel previo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Clark, figura de las Indiana Fever, integra la nómina anunciada este miércoles junto a destacadas jugadoras de la WNBA como Angel Reese, Kelsey Plum, Paige Bueckers, Dearica Hamby, Sonia Citron y Jackie Young, de acuerdo con informaciones publicadas por Yahoo Sports.

La base, de 24 años, llega a esta convocatoria luego de una segunda temporada complicada en la WNBA, limitada por lesiones. Clark disputó apenas 13 partidos con Indiana, en los que promedió 16.5 puntos y 8.8 asistencias por encuentro.

Tras superar molestias en el cuádriceps, la ingle y el tobillo, la jugadora participó en diciembre en el campamento de entrenamiento del conjunto estadounidense, donde aseguró estar completamente recuperada físicamente.

Aunque la inclusión en el equipo clasificatorio no garantiza su presencia en la Copa Mundial de 2026 ni en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, la convocatoria representa un paso importante dentro de su proyección internacional. Estados Unidos ya tiene su boleto asegurado para el Mundial, pero utilizará el clasificatorio como preparación competitiva.

El torneo se celebrará del 11 al 17 de marzo en Puerto Rico y servirá para evaluar el talento disponible antes de definir la plantilla definitiva para la Copa Mundial, programada para septiembre.

La selección estadounidense será dirigida por Kara Lawson, entrenadora principal del equipo femenino de la Universidad de Duke. Como asistentes estarán Natalie Nakase, de las Golden State Valkyries; Nate Tibbetts, de las Phoenix Mercury, y Stephanie White, de las Indiana Fever.

Estados Unidos buscará extender su hegemonía en el certamen, donde el equipo femenino ha conquistado ocho de las últimas diez ediciones y aspira a obtener su quinta corona consecutiva.