Chris Paul, uno de los mejores bases en la NBA, anuncia su retiro a los 40 años

Chris Paul de Los Angeles Clippers en acción contra Oklahoma City Thunder en Intuit Dome el 4 de noviembre de 2025

Chris Paul, uno de los mejores directores de juego de la historia de la NBA, anunció este viernes su retirada en mitad de su campaña 21 en la liga norteamericana de baloncesto, en la que se encontraba sin equipo.

"Esto es todo! Voy a dejar el básquet", escribió el base de 40 años en un mensaje en su cuenta de Instagram.

Paul, segundo jugador con más asistencias y robos de la historia, había sido apartado en diciembre de Los Angeles Clippers, la franquicia con la que esperaba retirarse a final de esta temporada.

Chris Paul, ganador de dos medallas de oro olímpicas, alcanzó las Finales en 2021

Desahogo en redes

Este viernes, la cadena ESPN avanzó que los Raptors dejaban en libertad a Paul y poco después el jugador envió su mensaje de despedida de las pistas.

"Mientras escribo esto, me cuesta saber qué sentir, pero por una vez —lo que sorprenderá a la mayoría de la gente— ¡no tengo la respuesta!", dijo el jugador, elegido para doce Juegos de las Estrellas.

"Sobre todo, ¡estoy lleno de alegría y gratitud! Aunque este capítulo de mi vida como 'jugador de la NBA' ha terminado, el básquet siempre estará grabado en el ADN de mi vida", aseguró.

"He estado en la NBA durante más de la mitad de mi vida, lo que abarca tres décadas. ¡Es una locura incluso decirlo!", afirmó.

Gregg Popovich, izquierda, conversa con Chris Paul durante un partido de la fase regular 2024-2025.

Carrera legendaria

La historia de Chris Paul en la NBA es la de un armador cerebral, competitivo y metódico que redefinió el liderazgo en la posición uno. Nacido el 6 de mayo de 1985 en Winston-Salem, Carolina del Norte, Paul creció con el baloncesto como bandera familiar y pronto mostró un dominio poco común del juego.

Con seis pies de estatura, convirtió la aparente desventaja física en virtud, apoyado en su visión de cancha y lectura defensiva. Desde la escuela secundaria acumuló actuaciones memorables, incluyendo un partido de 61 puntos dedicado a su abuelo, cifra que simbolizó su determinación y capacidad anotadora.

Su etapa universitaria en Wake Forest University confirmó que estaba destinado a la élite. Entre 2003 y 2005 lideró a los Demon Deacons en la NCAA, promediando 15.3 puntos, 6.6 asistencias y 2.4 robos por partido en su segunda temporada.

Chris Paul, de los Suns de Phoenix, lleva el balón en contra de los Clippers de Los Ángeles, durante la campaña 2023.

Fue nombrado All-American y se consolidó como uno de los mejores bases del país antes de declararse elegible para el Draft de la NBA en 2005. Su impacto fue inmediato: visión, control del ritmo y una defensa perimetral agresiva que anticipaba su futura identidad profesional.

Impacto en el profesionalismo

Seleccionado en la cuarta posición del Draft de 2005 por los entonces New Orleans Hornets (hoy New Orleans Pelicans), Paul ganó el premio al Novato del Año en la temporada 2005-06 tras promediar 16.1 puntos, 7.8 asistencias y 2.2 robos.

A lo largo de su carrera también vistió los uniformes de Los Angeles Clippers, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors y San Antonio Spurs, dejando huella en cada franquicia.

Fue líder en asistencias de la liga en cinco ocasiones y en robos en seis, además de superar las 11,000 asistencias y 2,500 robos en temporada regular, cifras que lo colocan entre los mejores pasadores de todos los tiempos.

El base de los Suns de Phoenix Chris Paul avanza hacia la canasta entre los aleros de los Pelicans de Nueva Orleans Brandon Ingram y Naji, durante la campaña 2021-2022.

En el plano colectivo, Paul rozó la gloria en las Finales de la NBA de 2021 con los Suns, aunque el título se le escapó. Sin embargo, su legado estadístico es sólido: más de 22,000 puntos en temporada regular, promedio histórico superior a 9 asistencias por encuentro y 12 selecciones al Juego de Estrellas.

Fue incluido en múltiples Equipos All-NBA y Equipos Defensivos, consolidando una carrera marcada por la consistencia y el impacto inmediato en la competitividad de sus equipos.

Con la selección de Estados Unidos, Paul también dejó su marca en el escenario internacional. Ganó las medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y London 2012, formando parte del llamado "Redeem Team" que devolvió el dominio olímpico al país norteamericano.

Su combinación de liderazgo, inteligencia táctica y ética de trabajo lo convierten en una referencia obligada cuando se habla de los grandes armadores del siglo XXI en la NBA.