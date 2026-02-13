El joven Nikola Topic debuta en la NBA después de tratamiento por cáncer

Nikola Topic en gestión ofensiva en partido del Oklahoma City Thunder ante los Milwaukee Bucks. ( AFP )

El serbio Nikola Topic, prometedor base de los Oklahoma City Thunder de 20 años, disputó este jueves sus primeros minutos en la NBA tras superar un tratamiento por cáncer testicular.

La promesa balcánica fue recibida con una enorme ovación por los aficionados de los vigentes campeones, al aparecer en pista hacia el final del primer cuarto del duelo contra los Milwaukee Bucks.

En el arranque del segundo periodo anotó su única canasta, con un tiro en suspensión, entre los aplausos del público y sus compañeros.

Topic estuvo en cancha 12 minutos en los que anotó 2 puntos para Oklahoma City que, sin los lesionados Shai Gilgeous-Alexander y Jalen Williams, perdió el partido por 110-93.

Elegido en el Draft de 2024, el serbio fue baja durante toda su primera temporada con los Thunder por una lesión grave de rodilla.

Aunque el percance ocurrió meses antes del Draft, Oklahoma City apostó por el talento de Topic al seleccionarlo con el número 12.

Esta temporada, los Thunder esperaban contar con el base desde el principio, pero en octubre dieron a conocer que Topic se encontraba en tratamiento de quimioterapia por un cáncer testicular.

La franquicia, que expresó su optimismo para una completa recuperación de su jugador, le brindó una cálida bienvenida el jueves en la última jornada de actividades antes del fin de semana del Juego de las Estrellas en Inglewood (sur de Los Ángeles).

"Estoy emocionado por él. Es evidente que ha pasado por mucha adversidad en su vida en los últimos años", dijo el entrenador Mark Daigneault. "El hecho de que haya trabajado tanto para llegar hasta aquí y ponerse en la cancha es un gran logro. Es un chico joven que lo que quiere es jugar a básquet".

- Últimos juegos antes del parón -

Chet Holmgren, única figura de Oklahoma City en pista, logró 16 puntos y 13 rebotes.

Por los Bucks, el pívot francés Ousmane Dieng se tomó una pequeña venganza firmando 19 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias y 4 tapones frente a los que eran sus compañeros hasta hace unos pocos días.

El pívot, de 22 años, fue una víctima involuntaria de la locura del cierre del mercado de fichajes, en el que perteneció a cuatro franquicias en cuestión de unas horas.

El 4 de febrero los Thunder lo traspasaron a los Charlotte Hornets, que de inmediato lo enviaron a los Chicago Bulls, desde donde aterrizó el día 5 en Milwaukee.

El choque entre Thunder y Bucks careció de las figuras de ambos equipos.

Gilgeous-Alexander, actual Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, y Giannis Antetokounmpo, líder de Milwaukee, sufren lesiones que les apartarán también del Juego de las Estrellas el domingo.

Los Thunder llegan al parón del All Star en el liderato de la Conferencia Oeste pero con los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama a sólo tres victorias de distancia.

La escueta jornada del jueves deparaba otro dos partidos, las visitas de los Portland Trail Blazers a los Utah Jazz y de los Dallas Mavericks a Los Angeles Lakers.

