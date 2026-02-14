Karl-Anthony Towns utilizó el escenario del All Star Weekend de la NBA para reafirmar una vez más su amor por la República Dominicana.

En un evento construido alrededor del brillo individual y el espectáculo, Towns utilizó el escenario para algo más profundo que lo que puede hacer en una cancha de baloncesto.

"Es un honor estar en esta posición para mostrarle a la próxima generación que es posible. Quiero enseñarles dónde he tenido éxito y también dónde he cometido errores, para que puedan llevar este juego, esta bandera y este país a alturas que ni siquiera yo pude alcanzar", dijo en rueda de prensa.

Towns será parte del equipo del resto del mundo, dentro del nuevo formato de la actividad en la cual habrá un enfrentamiento de USA vs. The World.

Asumió el rol con la naturalidad de quien no siente que representa una elección circunstancial, sino una parte esencial de su identidad. Aunque nació en Nueva Jersey, el estelar interior ha sido consistente a lo largo de su carrera en destacar el peso de sus raíces dominicanas.

Towns volvió a colocar la bandera dominicana en el centro de su discurso, subrayando la responsabilidad que siente como referente para las nuevas generaciones.

Lejos de ser una declaración aislada, el mensaje refuerza una narrativa que ha acompañado toda su trayectoria. Towns no solo ha sido una figura élite en la NBA, sino también uno de los embajadores más visibles del baloncesto dominicano en la escena internacional.

Ese vínculo se traduce también en acciones. El centro mantiene su involucramiento en proyectos de desarrollo deportivo en el país, incluyendo la iniciativa de un complejo multideportivo en Santiago, pensado como plataforma de crecimiento para jóvenes atletas.

Mientras su producción en cancha continúa estable —con promedios cercanos a los 21 puntos por partido— Towns sigue consolidando un legado que combina rendimiento, visibilidad e identidad.

Porque para Karl-Anthony Towns, cada Juego de Estrellas también es una declaración de origen.

Gana el Shooting Stars

El joven nacido en New Jersey y de madre dominicana fue parte del Team Knicks que ganó la competencia Shooting Stars, donde se coronó campeón junto a Jalen Brunson, Allan Houston y Rick Brunson, aportando otro logro simbólico a su historial en fines de semana de estrellas.