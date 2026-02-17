Fedombal presenta listado de jugadores disponibles para la segunda ventana del Mundial

Néstor -Ché- García, centro, instruye a los jugadores Ángel Delgado y Joel Soriano. ( FUENTE EXTERNA )

La Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) presentó este martes el listado de los 24 jugadores disponibles para conformar el equipo nacional de baloncesto masculino de mayores, que tendrá dos importantes compromisos en la segunda ventana clasificatoria a la Copa Mundial de Baloncesto Catar 2027.

El listado está conformado por Andrés Feliz, Jean Montero, Chris Duarte, Ángel Luis Delgado, LJ Figueroa, Luis David Montero, Omar Silverio, Ángel Núñez y Juan Guerrero.

Así como, Joel Soriano, Anderson García, Lester Quiñones, Richard Bautista, Jonathan Bello, Gelvis Solano, Jonathan Araújo, Justin Minaya, Luis Santos, Jhery Matos, Juan Miguel Suero, Rey Abad, Marques Townes, Jassel Pérez y Michael Torres.

De este listado saldrán los 12 de la plantilla oficial de la República Dominicana (1-1), que se medirá a Estados Unidos (2-0) y Nicaragua (0-2), en la continuación de la ronda de clasificación del Grupo A, y que completa México (1-1).

Calendario y rivales en la segunda ventana clasificatoria

El dirigente lo será el técnico argentino Néstor -Ché- García y los entrenamientos iniciarán este jueves en la Cancha de Entrenamientos de Fedombal del Centro Olímpico.

El primer choque de los criollos en esta segunda ventana será el jueves 26 de este mes ante los Estados Unidos, a las 11:10 de la noche (hora dominicana), en la Arena Frontwave, en la ciudad Oceanside, del condado de la ciudad de San Diego en California.

Ese mismo día, jugarán Nicaragua y México, a las 9:10 de la noche (hora RD), en el polideportivo Alexis Argüello, en Managua, escenario en el que la selección nacional chocará ante Nicaragua, el domingo primero de marzo, a las 9:30 de la noche (hora RD).

República Dominicana tiene cuatro participaciones en campeonatos mundiales, que inició en Filipinas 1978 y 26 años después tres al hilo con España 2014, China 2019 e Indonesia, Japón y Filipinas 2023, por lo que irían tras su cuarta seguida y la quinta de por vida.

Estas ventanas clasificatorias a la Copa Mundial de Baloncesto Catar 2027, en la que participan 16 países de América, dispone de siete plazas.

El grupo B lo conforman Canadá y Jamaica, ambos con 2-0, Puerto Rico y Bahamas con 0-2; en el C están Brasil (2-0), Colombia (1-0), Chile (0-2) y Venezuela (0-1); y en el grupo D, Argentina y Uruguay registran marca de 2-0, Panamá y Cuba con foja de 0-2.