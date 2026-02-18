Kyrie Irving se perderá lo que resta de la temporada para los Mavericks

Kyrie Irving de los Mavericks de Dallas se defiende de la cobertura de Dillon Brooks de los Rockets de Houston, durante un partido de la NBA. ( ARCHIVO/ AP )

El base de los Dallas Mavericks, Kyrie Irving, no volverá a las canchas en lo que resta de temporada tras la rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) sufrida en marzo de 2025, informó el equipo el miércoles.

La organización texana explicó que permitirá que el jugador continúe con el proceso de rehabilitación de la cirugía en su rodilla izquierda, con la mira puesta en que esté listo para la campaña 2026-27. "Esta decisión no fue fácil, pero es la correcta", expresó Irving en un comunicado difundido por la franquicia.

"Espero regresar más fuerte la próxima temporada. La confianza y el entusiasmo que siento por dentro no hacen más que crecer", añadió el armador, quien también agradeció a la organización, a sus compañeros y a la afición por el respaldo recibido durante el proceso de recuperación.

Irving envió además un mensaje a otros atletas lesionados: "Quería enviar un enorme saludo a todos mis hermanos y hermanas que se han roto el LCA o se han lesionado haciendo lo que les apasiona cada día. Gracias por la inspiración. ¡Sin miedo!".

En un principio, reportes indicaban que Dallas confiaba en tener de vuelta al veterano de 33 años en enero, alrededor de 10 meses después de la operación. Sin embargo, en las últimas semanas la franquicia ha modificado su panorama tras varios movimientos, entre ellos el traspaso de Anthony Davis a los Washington Wizards y la prioridad otorgada al desarrollo del novato Cooper Flagg.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/19/kyrie-irving-anota-30-grimes-24-y-dallas-sin-doncic-consigue-triunfo--23c67c96.jpg El escolta de los Mavericks de Dallas, Kyrie Irving, busca disparar por encima del alero del Jazz de Utah, Brice Sensabaugh, durante un partido de la NBA. (ARCHIVO/ AP)

Situación del equipo

Los Dallas Mavericks atraviesan un momento complicado. Con marca de 19-35, suman nueve derrotas consecutivas y ocupan el puesto 12 de la Conferencia Oeste. Se encuentran a siete juegos de los Los Angeles Clippers, décimos clasificados y dueños actualmente del último cupo al "play-in".

"Se trata de que Kyrie esté al 1000% cuando regrese y tenga la mejor oportunidad de luchar por un campeonato la próxima temporada", afirmó su agente, Shetellia Riley Irving, en declaraciones ofrecidas a Shams Charania, de ESPN.

Antes de la lesión, Irving disputó 50 partidos en los que promedió 24.7 puntos, 4.8 rebotes, 4.6 asistencias y 1.3 robos por encuentro. Además, lanzó para un 47.3 % desde el campo, 40.1 % en triples y 91.6 % desde la línea de tiros libres.