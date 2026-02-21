Resumen NBA: Los Cavaliers siguen ganando en la NBA

Los Cleveland Cavaliers vencieron 118-113 a los Charlotte Hornets este viernes y ya suman siete victorias al hilo en la NBA, mientras que los Timberwolves se aprovecharon de un Dallas en crisis.

A continuación las escenas más relevantes de la jornada en la NBA:

- Los Cavs, con la mejor racha en el Este -

Los Cavs salieron victoriosos del Spectrum Center, en Charlotte, capital de Carolina del Norte, e igualaron a los San Antonio Spurs con la mejor racha de victorias (7) de la NBA en el presente.

Los principales artífices del triunfo han sido el escolta Donovan Mitchell y el centro Jarrett Allen.

Mitchell, de 29 años, anotó 32 puntos y sumó el partido 100 con al menos 30 unidades para los Cavaliers y vigesimonoveno de la presente temporada.

"Sobrevivimos la tormenta después de iniciar muy mal el tercer cuarto", dijo Mitchell. "Los compañeros aportaron mucho desde la banca".

"Enfrentamos a un gran equipo, tengo mucho respeto por ellos y por eso esta es una victoria muy importante para nosotros", agregó la estrella de Cleveland.

Por su parte, Jarrett Allen, que está en su quinta temporada con los Cavs, completó un doble-doble de 26 puntos y 14 rebotes.

Con la victoria en Charlotte, Cleveland desplaza a los New York Knicks del tercer lugar de la Conferencia Este y queda a seis juegos y medio de los líderes, los Detroit Pistons.

- Los Timberwolves agudizan crisis de Dallas -

Los Minnesota Timberwolves derrotaron 122-111 a los Dallas Mavericks y les propinaron su décima derrota consecutiva, agudizando su crisis de resultados.

Anthony Edwards, principal figura de los Wolves, brilló en el Target Center, en Mineápolis, al anotar 40 puntos y capturar seis rebotes.

"Tenemos 25 partidos más y esperamos terminar 25-0", dijo un sonriente Edwards y de muy pocas palabras al finalizar el cotejo.

Dallas estuvo abajo hasta por 18 unidades y logró igualar el partido a 103 con 6:55 minutos por jugar, pero no pudo con el poderío ofensivo de un quinteto local que lanzó para el 47 por ciento (47/100) desde la cancha.

Los Mavs contaron con siete jugadores anotando en doble dígito, pero ninguno por arriba de los 20 puntos.

Además, sufrieron la ausencia del novato Cooper Flagg, lesionado en el pie izquierdo, y de Kyrie Irving, que confirmó esta semana que sufre una lesión de ligamentos que lo deja fuera el resto de la temporada.

Los Timberwolves (35-22) suman su tercera victoria consecutiva y la séptima en los últimos diez partidos.

- Sin SGA, Thunder arrasa a los Nets -

La ausencia del canadiense y actual Jugador Más Valioso de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander, no fue impedimento para el Oklahoma City Thunder que ganó fácilmente 105-86 a los Brooklyn Nets.

Gilgeous-Alexander faltó por sexto partido consecutivo y será evaluado a finales de mes por la lesión abdominal que también lo dejó fuera del Juego de las Estrellas la semana pasada.

Jared McCain lideró al Thunder con 21 puntos desde la banca, un récord personal para la temporada.

"La química de este equipo es algo especial", dijo McCain. "Queremos ser agresivos en defensa y forzar errores del rival".

Defensivamente fue una noche casi perfecta para el Thunder, que limitó a Brooklyn a menos de 25 puntos en tres cuartos, incluidos los diez del segundo.

Pese a todas las dificultades de las últimas semanas, el Thunder (43-14) se mantiene líder del Oeste con tres juegos de ventaja sobre los San Antonio Spurs.

str/ma