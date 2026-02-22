Los Spurs de Wembanyama someten a Sacramento y Knicks remontan a Houston

Los San Antonio Spurs dominaron ampliamente el sábado a los Sacramento Kings en su octava victoria consecutiva en la NBA gracias a una nueva exhibición del francés Victor Wembanyama.

A continuación las principales escenas de la jornada del sábado de la liga de básquet norteamericana.

- Wembanyama se pasea -

Los Spurs derrotaron por 139-122 a los Kings en un juego trasladado a Austin, también en el estado de Texas, debido al tradicional rodeo de febrero en el Frost Bank Center de San Antonio,.

Wembanyama no encontró resistencia para imponer su ley con 28 puntos, 15 rebotes, 6 asistencias y 4 tapones.

El francés comenzó con fuerza con tres tapones en tres jugadas consecutivas en los primeros minutos del partido, con los que se erigió, a sus 22 años, en el quinto mejor taponador de la historia de los Spurs.

El pívot de 2,24 m también realizó varias volcadas espectaculares, una de ellas tras una finta de giro sobre su compatriota Maxime Raynaud y otra muy potente tras un salto acrobático.

"Algún día participaré en el concurso de mates" del Juego de las Estrellas, auguró Wemby al final del partido.

Los Kings, con 20 puntos de DeMar DeRozan y Keegan Murray, resistieron en el marcador en el último cuarto pero acabaron alargando su racha de derrotas seguidas a 16.

- Knicks se rehacen -

En Nueva York, los Knicks derrotaron a los Houston Rockets por 108-106 con una remontada espectacular de 18 puntos.

Karl-Anthony Towns fue el máximo anotador de los locales con 25 puntos, mientras Jalen Brunson y OG Anunoby sumaron 20 tantos cada uno.

Kevin Durant, llegó a 30 puntos y 6 rebotes para los Rockets, condenados por sus 20 pérdidas de balón.

Los Knicks se rehicieron así de una humillante derrota ante los Detroit Pistons, líderes de la Conferencia Este, que en su turno del sábado vencieron 126-110 a los Chicago Bulls con 18 puntos y 13 asistencias de Cade Cunningham.

- Green decide sobre la bocina -

En Phoenix, los Suns vencieron a los Orlando Magic por 113-110 tras una doble prórroga, gracias a un triple sobre la bocina de Jalen Green.

El escolta, que logró 19 puntos y 7 rebotes, tomó las riendas de Phoenix ante la ausencia de Devin Booker por una lesión en la cadera derecha.

El alero Dillon Brooks jugó solo siete minutos antes de retirarse por una fractura en la mano izquierda.

Los Miami Heat, por su parte, vencieron 136-120 a los Memphis Grizzlies en un partido empañado hacia el final por una riña en la que fueron expulsados Scotty Pippen Jr. (Memphis) y Myron Gardner (Miami).

