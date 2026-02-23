Al Horford anota seis triples, Warriors superan a los Nuggets
El centro dominicano logró un nuevo récord personal en canastos de tres puntos
Al Horford encestó seis triples y terminó con 22 puntos y los Golden State Warriors consiguieron una victoria inesperada 128-117 frente a los Denver Nuggets .
Horford jugó durante 27 minutos, y los seis canastos de tres puntos son una nueva marca personal. Además repartió siete asistencias, registró tres robos, dio dos tapones y haló un rebote.
Sin sus estrellas
La contribución de Horford fue clave en un partido donde los Warriors estuvieron muy mermados por lesiones y ausencias, incluido Stephen Curry por una lesión de rodilla y otros jugadores importantes como Jimmy Butler III, Kristaps Porzingis y Draymond Green, quienes no pudieron jugar el domingo por diversas razones.
- Lo más destacado del encuentro fue el gran cierre del equipo de San Francisco: con un parcial decisivo de 15-0 en los últimos minutos, los Warriors consiguieron remontar y sacar la ventaja final, después de que llegaran a estar abajo en el marcador tras un flojo tercer cuarto.
La actuación del joven Brandin Podziemski fue clave en esa recta final: sumó 18 puntos, incluidos muchos en la fase decisiva, y estuvo cerca de un triple-doble con 15 rebotes y 9 asistencias. También sobresalió Moses Moody con 23 puntos, especialmente acertando desde el perímetro.
A pesar de los esfuerzos individuales, el estelar de los Nuggets, Nikola Jokic, no pudo evitar la derrota; terminó el partido con un impresionante triple-doble de 35 puntos, 20 rebotes y 12 asistencias, pero Denver no pudo sostener la ventaja en el tramo final del juego.