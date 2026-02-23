Al Horford anota seis triples, Warriors superan a los Nuggets

Al Horford en acción hacia la canasta durante un partido de los Warriors en esta campaña de la NBA. ( THEARON W. HENDERSON/GETTY IMAGES/AFP )

Al Horford encestó seis triples y terminó con 22 puntos y los Golden State Warriors consiguieron una victoria inesperada 128-117 frente a los Denver Nuggets .

Horford jugó durante 27 minutos, y los seis canastos de tres puntos son una nueva marca personal. Además repartió siete asistencias, registró tres robos, dio dos tapones y haló un rebote.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/23/horford-llega-a-1000-triples-y-se-une-a-nowitzki-y-lebron-7e085777-1-2ffd89b4.jpg Horford se movió a los Warriors para aportar con su veteranía y conocimientos del juego. (FUENTE EXTERNA)

Sin sus estrellas

La contribución de Horford fue clave en un partido donde los Warriors estuvieron muy mermados por lesiones y ausencias, incluido Stephen Curry por una lesión de rodilla y otros jugadores importantes como Jimmy Butler III, Kristaps Porzingis y Draymond Green, quienes no pudieron jugar el domingo por diversas razones.

Lo más destacado del encuentro fue el gran cierre del equipo de San Francisco: con un parcial decisivo de 15-0 en los últimos minutos, los Warriors consiguieron remontar y sacar la ventaja final, después de que llegaran a estar abajo en el marcador tras un flojo tercer cuarto.

La actuación del joven Brandin Podziemski fue clave en esa recta final: sumó 18 puntos, incluidos muchos en la fase decisiva, y estuvo cerca de un triple-doble con 15 rebotes y 9 asistencias. También sobresalió Moses Moody con 23 puntos, especialmente acertando desde el perímetro.

A pesar de los esfuerzos individuales, el estelar de los Nuggets, Nikola Jokic, no pudo evitar la derrota; terminó el partido con un impresionante triple-doble de 35 puntos, 20 rebotes y 12 asistencias, pero Denver no pudo sostener la ventaja en el tramo final del juego.