Marques Townes estalla contra Fedombal: "El silencio no es aceptable"

Marques Townes solo ha jugado un partido con la selección, en 2021. ( FUENTE EXTERNA )

Marques Townes, escolta de la Selección Dominicana de Baloncesto, expresó públicamente su frustración y decepción ante lo que califica como un manejo "poco profesional" por parte de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) de cara a la próxima ventana clasificatoria de la FIBA.

Según el comunicado compartido por el jugador en redes sociales, la situación comenzó el pasado 20 de enero, cuando su club recibió la carta oficial de liberación por parte de la federación a su club, el Alimerka Oviedo Baloncesto, de la Primera FEB, la segunda categoría del básquet español.

Con la confirmación previa de que formaría parte del equipo, Townes asegura que él y su familia realizaron una inversión económica considerable, comprando vuelos no reembolsables hacia San Diego para acompañarlo al partido entre Dominicana y los Estados Unidos, el próximo viernes.

Sin embargo, el jugador denunció este lunes que, llegada la fecha de partida, no ha recibido itinerarios de vuelo, confirmación oficial ni comunicación directa sobre su estatus real en la convocatoria.

"Se suponía que debía irme hoy... No he recibido ningún detalle de viaje, confirmación ni ninguna comunicación oficial sobre si siquiera soy parte del equipo", expresó el jugador de manera contundente.

Los puntos clave del reclamo:

Falta de claridad: A través de su agente, se le informó de una supuesta "incertidumbre" y de que llevarlo al compromiso "podría no valer la pena".

Incumplimiento de plazos: Se le prometió una decisión final para el día de ayer, pero el silencio administrativo persiste.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/24/hb3onmmwyae6pnv-1ede1410.jpg

Respeto al compromiso: Townes subrayó que siempre ha respondido con orgullo al llamado de la patria y que, aunque entiende que las decisiones de roster son parte del juego, la falta de honestidad es inaceptable.

Un llamado al respeto

Townes cerró su mensaje exigiendo el mismo nivel de profesionalismo que él entrega en la cancha. "Puedo respetar la honestidad. Lo que no puedo respetar es la falta de comunicación y profesionalismo", sentenció, dejando en evidencia una grieta en la logística y el trato hacia los jugadores de la escuadra nacional.

Hasta el momento, la FEDOMBAL no ha emitido un comunicado oficial respondiendo a las declaraciones del jugador o aclarando la situación de la convocatoria para los próximos compromisos en San Diego.