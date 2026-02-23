Tarik Skubal hará solo una apertura con el Team USA en el Clásico Mundial de Béisbol

Tarik Skubal lanzará un solo partido en el Clásico Mundial de Béisbol con los Estados Unidos ( FUENTE EXTERN )

Tarik Skubal, el estelar lanzador de los Detroit Tigers , planea hacer únicamente una apertura para el equipo de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 , y luego regresar al campamento de primavera de los Tigres.

Skubal dijo a los medios después de su presentación en el Spring Training que su participación en el torneo será breve. Su única salida estaría programada para el 7 de marzo, durante la fase de grupos, cuando Estados Unidos enfrente a Gran Bretaña en Houston.

Equilibrio entre compromiso nacional y preparación deportiva

El zurdo explicó que quiere equilibrar el deseo de representar a su país con la necesidad de mantenerse en su rutina normal de preparación para la temporada regular, y que la planificación de su entrenamiento no cambia por su presencia en el Clásico.

Además, Skubal comentó que, si Estados Unidos avanza hasta la final del torneo, podría intentar quedarse para ver y apoyar al equipo, aunque no volvería a lanzar.