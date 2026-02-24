Resumen NBA: Spurs superan a Detroit en choque entre los equipos más en forma de la NBA

Con un Victor Wembanyama imperial, los San Antonio Spurs tumbaron este lunes a los Detroit Pistons por 114-103 en un intenso choque entre los mejores equipos del momento en la NBA.

Estas son las principales escenas de una jornada de tres partidos en la liga de básquet norteamericana.

- El muro Wembanyama -

Segundo clasificado de la Conferencia Oeste, los Spurs hicieron una demostración de fuerza al asaltar la cancha de los Pistons, los líderes del Este.

Las defensas marcaron el ritmo en el primer enfrentamiento de la temporada entre estas resurgidas franquicias, que hasta hace dos años estaban hundidas en el pozo de la liga.

Por San Antonio, el francés Wembanyama volvió a ser un baluarte en ambos lados de la cancha. El pívot combinó sus 21 puntos con un descomunal registro de 17 rebotes, 8 de ellos defensivos, y 6 tapones.

A sus 22 años, Wemby ya ha conseguido al menos un tapón contra cada una de las otras 29 franquicias.

En ataque, los texanos estuvieron especialmente acertados desde la línea exterior, con 18 triples anotados de 40 intentos (45%).

El escolta Devin Vassell encabezó el bombardeo con 7 triples hasta terminar como el máximo anotador de la noche, con 28 puntos.

"Ellos trataron de imponer su juego. Nosotros intentamos correr en transición, seguir frenándolos, encontrar al hombre libre. Eso fue lo que hicimos", declaró Vassell.

Cade Cunningham, la estrella de los Pistons, se mostró desacertado en ataque convirtiendo sólo 16 puntos y errando 21 de sus 25 tiros de campo.

Los Spurs, que sumaron su novena victoria consecutiva, quedan con un registro de 41-16 y le pisan los talones a los jefes del Oeste, los Oklahoma City Thunder (44-14), lastrados por la lesión de Shai Gilgeous-Alexander.

Detroit (42-14), de su lado, vio esfumarse su racha de cinco victorias seguidas pero conserva un colchón de cinco triunfos ante sus principales perseguidores, los Boston Celtics.

- Kings rompen su peor racha -

Después de 16 derrotas consecutivas, los Sacramento Kings salieron del túnel este lunes con una victoria 123-114 en la cancha de los Memphis Grizzlies, otro de los equipos más flojos del Oeste.

Los veteranos Russell Westbrook y DeMar DeRozan se arremangaron anotando 25 y 19 puntos para que los Kings rompieran la peor racha de su historia.

Sacramento, que tiene lesionados a sus figuras Domantas Sabonis y Zach LaVine, ocupa la última posición del Oeste con el peor balance general (13-46).

Por los Grizzlies, undécimos del mismo sector (21-35), el líder anotador fue el base suplente Javon Small, con 21 puntos.

Memphis afrontaba el choque con ocho lesionados, incluido Ja Morant y el español Santi Aldama.

gbv/ag