Resumen NBA: Spurs logran diez victorias seguidas por primera vez en una década

Víctor Wembanyama (derecha) puede convertirse en el jugador más joven en liderar la NBA en bloqueos. ( FUENTE EXTERNA )

Sin necesidad de un Victor Wembanyama dominante en ataque, los San Antonio Spurs firmaron una remontada en la cancha de los Toronto Raptors hasta imponerse por 110-107.

Los texanos encadenaron así su décimo triunfo seguido, una racha que no protagonizaban desde la campaña 2015-2016.

Wembanyama marcó su ley en la pintura de San Antonio colocando 5 tapones, con los que llegó a la astronómica cantidad de 20 en los últimos cuatro partidos.

El pívot francés no estuvo tan inspirado en la faceta ofensiva, con apenas 12 puntos en una serie de 3-12 en tiros de campo.

Los Spurs volvieron a basar la victoria en el acierto de sus tiradores, con 17 triples convertidos de 39 intentos (44%).

El escolta Devin Vassell conservó la inspiración con 5 triples y 21 puntos en un juego en el que San Antonio levantó 15 puntos en contra en la segunda mitad ante Toronto, quinto clasificado del Este.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/nba-pistons-igualan-la-racha-y-herro-debuta-con-exito-93b1140a-1-d3ac711e.jpg Cade Cunningham (izquierda) en acción con los Pistons de Detroit. (FUENTE EXTERNA)

Oklahoma sin SGA

Los vigentes campeones dieron la cara en Detroit sin su trío estelar - Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams y Chet Holmgren - pero acabaron sucumbiendo por 124-116.

El base Cade Cunningham, gran responsable de que los Pistons comanden el Este, marcó las diferencias en ambos lados de la cancha con 29 puntos, 13 asistencias, 3 robos y 3 tapones.

El pívot Jalen Duren, el otro All Star de Detroit, sumó 29 puntos y 15 rebotes.

Por los Thunder, el pívot Jaylin Williams logró la mayor anotación de su carrera, 30 puntos, y capturó 11 rebotes.

Desde la lesión de Gilgeous-Alexander, el MVP (Jugador Más Valioso) de la pasada temporada, los Thunder suman cuatro derrotas en nueve partidos y vuelven a ser superados por los Pistons en el balance general de la NBA.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/jarret-allen-62a8704d.jpg Jarret Allen de los Cavs, rumbo a la canasta. (FUENTE EXTERNA)

Harden lesionado, Cavs sucumben

Los Cleveland Cavaliers cayeron 118-116 ante los Milwaukee Bucks con la ausencia de James Harden, quien se fracturó el pulgar de la mano derecha el martes.

La Barba, cuya llegada a Cleveland este mes reimpulsó a los Cavs, estará de baja por un tiempo todavía indeterminado.

Tampoco saltaron a la pista de Milwaukee Donovan Mitchell y Evan Mobley, las otras figuras de Cleveland, reservados por precaución.

El pívot Jarrett Allen fue la mejor arma ofensiva de los visitantes, con 27 puntos y 11 rebotes.

Por los locales, que siguen sin recuperar a Giannis Antetokounmpo, destacó el escolta Kevin Porter Jr. con 20 puntos.