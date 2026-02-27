Maxey supera a Iverson y Gibson retorna a la NBA con 40 años; un sobreviviente de la era Curry

Tyrese Maxey superó a Allen Iverson en triples y Taj Gibson entra en un extraño grupo de jugadores del draft de 2009 en el que se encuentra Stephen Curry, mientras el novato Kon Knueppel realizó una gran hazaña para un novato.

Esas son partes de las hazañas que marcaron la mejor liga del mundo este jueves y son presentadas con más detalles en estas Notas de la NBA.

Maxey sobre la leyenda Iverson

El base de los Philadelphia 76ers, Tyrese Maxey, superó a Allen Iverson como líder de la franquicia en triples el jueves por la noche contra los Miami Heat.

Maxey no tardó mucho en romper el récord con su triple número 886 de su carrera. A sus 25 años y tras seis temporadas en la NBA, Maxey llegó al partido de la noche a cuatro triples de romper el récord de Iverson.

Maxey llegó al partido del jueves quinto en la liga en anotaciones, con un promedio de 29.1 puntos, 6.7 asistencias y 4.1 rebotes, con un 37.5% de acierto en triples. También se encuentra entre los 10 mejores de la temporada en triples e intentos de triples.

El récord quebrado del novato Knueppel

El alero de los Charlotte Hornets, Kon Knueppel, rompió el jueves el récord de la NBA de más triples anotados por un novato en una sola temporada.

Estableció el récord al final del tercer cuarto de la victoria por 133-109 sobre los Indiana Pacers, tras recibir un pase de Sion James (también su compañero universitario en Duke la temporada pasada).

Knueppel luego hizo una finta de pase a Kam Jones y se dirigió a la izquierda antes de cruzar la línea y encestar el tiro histórico.

La marca anterior de más triples anotados por un novato la tenía Keegan Murray de los Sacramento Kings, establecida durante la temporada 2022-23, cuando anotó 206.

Taj Gibson regresa a la NBA a los 40 años

El veterano de 16 años en la NBA ha llegado a un acuerdo con los Memphis Grizzlies, según Shams Charania de ESPN. Cuando aparezca en un partido, se convertirá en el 35.º jugador en la historia de la NBA en jugar a los 40 años o más.

Gibson ha estado fuera de la NBA toda la temporada. El año pasado jugó minutos esporádicos con los Charlotte Hornets, promediando 2,9 puntos y 11,1 minutos en 37 partidos (11 como titular).

Los únicos otros jugadores de la generación del draft de 2009 de Gibson que han jugado minutos esta temporada son Stephen Curry, James Harden, Jrue Holiday y DeMar DeRozan.

El Jazz sin otra estrella: Lauri Markkanen

Los Utah Jazz estarán sin otro jugador estrella por un tiempo.

El alero All-Star Lauri Markkanen estará de baja al menos dos semanas después de que una resonancia magnética mostrara un pinzamiento de cadera con inflamación asociada y hematoma óseo, según Shams Charania de ESPN. La lesión se produjo durante el entrenamiento del miércoles.

Markkanen también se sometió a pruebas por una torcedura de tobillo que resultaron sanas.

Utah ya se encuentra sin tres pívots debido a las lesiones que pusieron fin a la temporada a Jusuf Nurkic, Jaren Jackson Jr. y Walker Kessler. Perder a Markkanen, quien promedia 26.7 puntos por partido, la mejor marca de su carrera, durante cualquier período de tiempo sería un duro golpe.