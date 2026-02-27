Video | Dominicana vence a Estados Unidos y provoca triple empate en el grupo "A" del clasificatorio

Momento de acción del partido entre los Estados Unidos y los Estados Unidos en el clasificatorio al Mundial de Baloncesto de Catar 2027. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana superó la madrugada del viernes a los Estados Unidos, 87-79 y provocó un triple empate con México en el primer lugar del grupo A, en una jornada de la segunda ventana clasificatoria de la Copa Mundial Catar 2027.

Este partido que ganaron los dominicanos se disputó en la Arena Frontwave, en la ciudad Oceanside, en San Diego, California.

Jassel Pérez volvió demoledor a la selección nacional con una actuación de 20 puntos con 10 rebotes y cuatro asistencias; Anderson García 14 tantos y seis rebotes, Jhery Matos y Gelvis Solano (ocho asistencias) con 13 puntos cada uno.

Ángel Luis Delgado anotó 11 encestes y capturó ocho rebotes.

Por los norteamericanos sobresalieron Brandon Knight, quien lideró con 20 puntos, Dakota Mathias 12 unidades, y con nueve quedaron James Wiseman y Elfrid Payton Jr.

Los quisqueyanos, estadounidenses y aztecas acumulan una marca de 2-1, consolidándose como los tres equipos que avanzarán a la siguiente fase clasificatoria, pese a restar una ventana por disputar en el mes de julio de este año, y Nicaragua (0-3) está crítica.

Una victoria histórica

El triunfo ante los Estados Unidos es apenas la segunda victoria en la historia del deporte dominicano ante los Estados Unidos, la primera ocurrió el 8 de junio de 1989 durante el Premundial (Campeonato FIBA Américas) celebrado en la Ciudad de México.<source-footnote ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER"></source-footnote><sources-carousel-inline ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER"><source-inline-chip></source-inline-chip></sources-carousel-inline>

El conjunto dominicano dirigido por Leandro de la Cruz venció con marcador 116-108, luego de haber perdido la primera mitad 48-58. La ofensiva fue liderada por Evaristo Pérez que terminó con 29 puntos, Máximo "Tepo" Tapia terminó con 23, José "El Grillo" Vargas marcó 20 y Vinicio Muñoz 18.

Estados Unidos no trajo jugadores de la NBA (que empezaron a participar en 1992 con el Dream Team), pero sí una selección de estrellas universitarias de élite que luego brillarían en la NBA, como Gary Payton, Christian Laettner, Antonio Davis, Lionel Simmons y Billy Owens, entre otros.

México venció a Nicaragua

Este jueves, también, los mexicanos doblegaron a los nicaragüenses, 99-72, en el polideportivo Alexis Argüello, en Managua, sede en que la selección dominicana chocará ante Nicaragua, este domingo primero de marzo, a las 9:30 de la noche (hora RD).

El dirigente Néstor -Ché- García se vio muy motivado por el triunfo de sus pupilos.

En esta ventana clasificatoria a la Copa Mundial de Baloncesto Catar 2027 participan 16 países del Continente Americano, que dispone de siete plazas.

Los norteamericanos les devolverán la visita a los dominicanos en una tercera ventana, el viernes 3 de julio, en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, en Santo Domingo.