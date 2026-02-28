Presidente Abinader cumple promesa con Al Horford y Quisqueya al entregar techado La Tribu

El presidente Abinader junto al ministro de Deportes, Kelvin Cruz y Tito Horford durante la entrega del techado multiuso La Tribu. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader, en compañía de ministro de Deportes Kelvin Cruz, entregó el techado multiuso "La Tribu de Quisqueya", una obra esperada por la comunidad que se convierte en el proyecto número 39 entregado durante la actual gestión, reafirmando el compromiso del Gobierno con el deporte nacional.

La obra, que fue solicitada por la estrella de la NBA, Al Horford, al presidente Abinader cuando le llevó el trofeo de los campeones, Boston Celtics, dota al municipio de un espacio recreativo seguro y de alta calidad.

"A quienes ustedes tienen que agradecer es a la familia Horford y un poquito al ministro de Deportes. Pero la familia Horford es responsable y nosotros lo que hicimos fue cumplir con nuestro deber; a ellos es que ustedes tienen que agradecer", afirmó el presidente Abinader.

Esta moderna instalación, construida con una inversión de 62,376,547 pesos, no solo transforma el paisaje urbano del Ensanche Quisqueya, sino que también dignifica la práctica deportiva de cientos de niños y jóvenes.

"El presidente Abinader tiene un compromiso sagrado con nuestra niñez y juventud. Su mandato ha sido claro: debemos llegar a cada rincón de la República Dominicana para que el deporte sea la herramienta de cambio en nuestras comunidades", destacó Cruz.

La actividad contó con la presencia de Tito Horford, padre de Al Horford; y su hermano Kelly Horford. También estuvieron presentes David Collado, ministro de Turismo, el alcalde de La Romana, Eduardo Kery Metivier; la gobernadora Mercedes Méndez.

Una infraestructura de nivel profesional

El Ministerio de Deportes (Miderec) ha entregado una instalación de 1,597.98 metros cuadrados que cumple con altos estándares de calidad.

Entre sus principales características se destacan: estructura metálica de alta resistencia; baños públicos y oficinas administrativas; camerinos para atletas y gradas para espectadores; aceras, contenes y rampa de acceso para personas con discapacidad, garantizando que el deporte sea inclusivo.

El equipamiento cumple con estándares FIBA, con instalación de tabloncillo de alta resistencia, pizarras electrónicas, relojes de 24 segundos y soportes profesionales para baloncesto y voleibol.