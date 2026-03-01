República Dominicana impone su jerarquía en Managua y despacha a Nicaragua

Angel Luis Delgado porta el balón en el partido de la República Dominicana ante Nicaragua en el clasificatorio al Mundial de Baloncesto Catar 2027. ( FUENTE EXTERNA )

La Selección Dominicana de Baloncesto dio un paso firme en sus aspiraciones mundialistas al vencer con autoridad 86-61 a Nicaragua, en la segunda ventana de los Clasificatorios de las Américas para la Copa del Mundo FIBA Catar 2027.

Tras un inicio titubeante, en el que los locales —empujados por el público en el Polideportivo Alexis Argüello— lograron cerrar el primer cuarto arriba (18-14), la escuadra quisqueyana ajustó en defensa y castigó en la pintura a los dueños de casa para tomar el control del encuentro.

Reacción contundente

El punto de inflexión llegó en el segundo período. Con una ofensiva fluida y una notable superioridad física, los dominicanos anotaron 30 puntos en ese tramo frente a solo 18 de los nicaragüenses, y se fueron al descanso con ventaja de ocho tantos (44-36) y el ritmo del partido bajo su dominio.

Joel Soriano fue el gran referente ofensivo del conjunto tricolor, al liderar el ataque con 17 puntos y ocho rebotes. Ángel Delgado aportó 14 unidades, mientras que Andersson García y Ángel Núñez finalizaron con 12 puntos cada uno.

Por los derrotados, Eden Ewing registró 21 puntos y ocho rebotes, mientras que Jared Ruiz lo acompañó con 13 tantos.

El dominio en los tableros y la efectividad en tiros de dos puntos (60 %) fueron las llaves que abrieron la brecha, que llegó a ser de hasta 25 unidades en la segunda mitad.

Estadísticas clave

Eficiencia: El nicaragüense Ewing fue el más destacado por los locales con una valoración de 18, aunque no fue suficiente para contener el empuje colectivo dominicano.

Tiros de campo: Dominicana lanzó para un sólido 48 %, superando el 35 % de efectividad de Nicaragua.

Defensa: El equipo dominicano limitó a Nicaragua a solo 25 puntos en toda la segunda mitad (13 en el tercer cuarto y 12 en el último).

Las posiciones

Con este triunfo como visitante, la República Dominicana se mantiene en la parte alta del Grupo A con siete puntos, empatada con Estados Unidos. México suma seis, mientras que Nicaragua ocupa el último puesto con cuatro unidades.

Con su desempeño hasta el momento, el conjunto dominicano consolida su camino hacia su cuarta clasificación mundialista consecutiva, allanando la ruta hacia Catar 2027 y dejando claro que, pese a los momentos de presión, la jerarquía regional sigue intacta.