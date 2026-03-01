Doncic brilla en su cumpleaños y los Lakers arrollan a unos Warriors diezmados

Luka Doncic en gestión ofensiva ante los Golden State Warriors. ( AFP )

Luka Doncic celebró su cumpleaños con 26 puntos para impulsar las ambiciones de playoffs de Los Angeles Lakers en la paliza 129-101 a los diezmados Golden State Warriors este sábado, en una jornada de la NBA que también vio brillar a Bam Adebayo con los Miami Heat.

A continuación, las tres escenas de la jornada sabatina de la liga norteamericana de baloncesto:

- Feliz cumpleaños, Luka -

El día de su cumpleaños 27, Doncic encestó cuatro triples y añadió seis rebotes y ocho asistencias en una dominante victoria de los Lakers (6° de la Conferencia Oeste, 35-24) en el Chase Center de San Francisco.

LeBron James respaldó al esloveno con una cosecha de 22 puntos, mientras que Austin Reaves terminó con 18 tantos para darle a los angelinos un triunfo que refuerza la moral después de tres derrotas consecutivas.

Los Warriors (8° del Oeste, 31-29), sin los lesionados Stephen Curry y Jimmy Butler, se vieron obligados a limitar daños durante todo el juego tras ir perdiendo por 13 puntos al final del primer cuarto.

"Necesitábamos una victoria como esta", dijo Doncic a la cadena ABC. "Obviamente, ellos no tienen a Steph ni a Jimmy, pero sigue siendo un partido peligroso, así que fue una gran victoria".

La superestrella eslovena cree que la victoria puede servir de catalizador para los Lakers en la recta final de la temporada regular, con Doncic, James y Reaves ya recuperados tras diversas lesiones.

"Iremos partido a partido, pero la química va a crecer; creo que hoy fue uno de los mejores partidos que hemos jugado juntos", dijo Doncic.

- Miami da "un paso en el rumbo correcto" -

Bam Adebayo, por su parte, anotó 24 puntos y atrapó 11 rebotes en la victoria de los Miami Heat por 115-105 sobre Houston, con la que cortaron la racha de tres triunfos consecutivos de los Rockets de Kevin Durant.

Brilló en la casa de su equipo, el Kaseya Center, que impuso condiciones en defensa y limitó sus errores en la recta final para asegurar su victoria 32 de la temporada.

El cuadro del sur de Florida, octavo de la Conferencia Este (32-29), toma la victoria como un aliciente después de ganar cinco de los últimos diez encuentros y mantenerse en la lucha por los últimos cupos de clasificación a los playoffs.

"Hemos hecho lo que teníamos que hacer", valoró Adebayo. "Hemos visto un cambio en los momentos decisivos del partido, es un paso en el rumbo correcto, pero debemos seguir buscando nuestro mejor nivel en el cierre de la temporada".

El alero de los Heat Pelle Larsson encestó 10 de sus 20 puntos en el último cuarto para ayudar a Miami a resistir en un desenlace tenso, en el que los Rockets, terceros del Oeste (37-22), llegaron a ponerse a uno a falta de 7:21 por jugarse.

Durant anotó 32 puntos y repartió ocho asistencias y Amen Thompson añadió 20 puntos y 11 rebotes para los Rockets, que venían de una dura victoria de remontada sobre Orlando en la que borraron una desventaja de 19 puntos.

- Hornets suman cuarta victoria consecutiva -

En Charlotte, el escolta Brandon Miller anotó 26 puntos y capturó ocho rebotes para impulsar a los Hornets a su cuarta victoria consecutiva, 109-93 sobre los Portland Trail Blazers del entrenador brasileño Tiago Splitter.

Miller encestó seis de los 16 triples de Charlotte y Coby White, adquirido desde los Chicago Bulls el 4 de febrero, aportó 20 puntos saliendo desde el banquillo.

En su tercera temporada con los Hornets, Miller extendió a cuatro la racha de partidos consecutivos con por lo menos 20 puntos.

"Nos hemos concentrado en los pequeños detalles", comentó la figura de la noche. "La creatividad de mis compañeros ha sido muy importante, somos un grupo muy unido dentro y fuera de la cancha".

Los Hornets, penúltimos de la Conferencia Este la campaña pasada, se ubican en el noveno lugar (30-31) y pelean por un cupo en el torneo de repechaje a falta de seis semanas para el fin de la temporada regular.

Portland también ocupa la novena casilla, pero del Oeste, con un récord de 29-32.

str/raa