Chad Baker-Mazara es separado de los Trojans de la Universidad de Southern California

La carrera universitaria de Chad Baker-Mazara llegó a un final abrupto el domingo 1 de marzo, cuando la Universidad del Sur de California (USC) anunció que el jugador transferido, de sexto año y condición de posgrado, ya no forma parte del programa.

De acuerdo con USA Today, la decisión se produjo después de que Baker-Mazara optara por no reingresar al partido del sábado en el que los Trojans cayeron 82-67 ante Nebraska.

La salida del base ocurre en un momento delicado para USC. El equipo figuraba entre los cuatro primeros eliminados según la más reciente proyección de USA TODAY Sports para el torneo, pero atraviesa una racha negativa de cinco derrotas consecutivas.

En su primera temporada con los Trojans —y sexta en el baloncesto universitario— Baker-Mazara lideró al equipo con promedios de 18.6 puntos, 4.4 rebotes y 2.8 asistencias por partido, todos los más altos de su carrera. Fue titular en 22 de los 26 encuentros que disputó.

El sábado, ante Nebraska, anotó 14 puntos en la primera mitad. Sin embargo, a los tres minutos del segundo tiempo, cayó con fuerza sobre la línea de fondo mientras intentaba perseguir a Pryce Sandfort. Tras la acción, se dirigió al vestuario y no volvió a la cancha.

"Dijo que no podía irse", declaró el entrenador de USC, Eric Musselman, a la prensa después del partido, según reportó USA Today.

Chad, hijo del exselección de baloncesto, Derrick Baker Lopez, jugó también Duquesne University (2019–2022); San Diego State University (2022–2023) y Auburn University (2023–2024), antes de unirse a los Trojans.

Posteriormente, Los Angeles Times, citando a una persona familiarizada con la situación que no estaba autorizada a hablar públicamente, señaló que la salida del jugador "no fue un incidente aislado, sino una acumulación de problemas".

El diario angelino agregó que Baker-Mazara pasó el resto del partido sentado en una silla plegable en la línea de base, luego de informar al cuerpo técnico que no podía regresar al juego.

Sin elegibilidad restante

Tras seis temporadas en el baloncesto universitario, Baker-Mazara ya no dispone de elegibilidad, lo que marca el cierre definitivo de su etapa en la NCAA.

Nacido el 27 de enero de 2000, el jugador tenía 26 años durante la temporada 2025-26.