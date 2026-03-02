Resumen NBA: Brunson anota 24 y los Knicks fulminan racha de los Spurs en la NBA

Luka Doncic busca el balón en el partido ante los Sacramento Kings en la NBA. ( AFP )

Los New York Knicks se impusieron 114-89 sobre los San Antonio Spurs este domingo con 24 puntos del estelar Jalen Brunson y cortaron una racha de 11 victorias consecutivas de los Spurs.

A continuación, las escenas más relevantes de la jornada:

- Brunson detiene a Wemby -

Jalen Brunson aportó 24 puntos y Mikal Bridges 25 para un total de 49, en el intento exitoso por detener a unos San Antonio Spurs que llegaron al Madison Square Garden (Nueva York) con la mejor racha de victorias de la NBA.

El dominio de los Knicks surgió a partir de su fortaleza defensiva, limitando a San Antonio a menos de 30 puntos en todos los cuartos, incluidos los 20 del segundo y cuarto período.

"Nos ayudamos unos a otros", dijo Bridges al finalizar el partido. "No hemos dejado a nuestros compañeros en una isla y nos estamos comunicando mucho mejor".

Los Spurs conectaron nueve de sus 34 intentos desde la línea de tres y lanzaron para un 42% desde la cancha (32/77).

Además del esfuerzo de Brunson y Bridges, el dominicano Karl-Anthony Towns completó un doble-doble de 12 puntos y 14 rebotes, eclipsando la marca de los 16.000 puntos en la NBA.

Por los Spurs, el francés Victor Wembanyama disputó 34 minutos, anotó 25 puntos y capturó 13 rebotes, siendo, de lejos, el mejor de su equipo.

Los New York Knicks suman su segunda victoria al hilo y se ubican a seis juegos y medio del líder Detroit Pistons en la tercera posición de la Conferencia Este.

- Cavaliers triunfan en el regreso de Harden -

Los Cleveland Cavaliers se recuperaron tras una derrota contundente frente a los Detroit Pistons el viernes y se impusieron 106-102 ante unos combativos Brooklyn Nets.

Aunque Donovan Mitchell se mantuvo ausente, James Harden tomó la batuta con 22 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias.

Harden, de 36 años, promedia 22 puntos y ocho rebotes, además de una efectividad del 57% desde la línea de tres en la temporada 2025-26.

James Harden fue acompañado por Jarrett Allen, con 20 puntos, y Evan Mobley, con un doble-doble de 17 puntos y 13 rebotes.

"James nos dijo que teníamos que dar un extra", comentó Allen. "Debemos ser mejores; este es el tipo de partidos que tenemos que dominar".

"James es alguien que nos puede liderar hacia los playoffs y es bueno tenerlo de regreso en la alineación titular".

Los Brooklyn Nets lograron una ventaja de siete puntos al inicio del tercer cuarto, pero no pudieron sostenerla frente al poderío ofensivo de los Cavaliers.

- Lakers sin consideración de los Kings -

Los Angeles Lakers mejoraron su récord a 36 triunfos y 24 derrotas al imponerse 128-104 sobre los Sacramento Kings en el Cryptocom Arena.

Sacaron ventaja de unos Kings que han perdido ocho partidos por 30 puntos en la presente temporada.

"Compartimos la pelota y buscamos los lanzamientos correctos", afirmó Luke Kennard. "Mis compañeros me han dado toda la confianza y me piden que siga haciendo jugadas".

Luka Doncic lideró el camino con 28 puntos y nueve rebotes mientras que LeBron James aportó 24 unidades y cinco asistencias.

Ambos jugadores disputaron menos de 30 minutos con el partido decidido en el cuarto período.

Bronny James, hijo de LeBron, no compartió tiempo en la duela con su padre pero conectó un triple en tres intentos en la recta final del juego.

Por los Kings, Russell Westbrook tuvo una jornada de pobre efectividad lanzando para un 38% con 14 puntos.

