Cañeros adquieren a Dominique Tham desde Titanes del Sur por Diego Colón

Los Cañeros del Este continúan fortaleciendo su plantilla con miras a la próxima temporada de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB), pautada para iniciar en abril, tras adquirir vía cambio al jugador Dominique Tham desde los Titanes del Sur, a cambio de Diego Colón.

Tham, un ala-pívot de 6´5" de estatura y 29 años de edad, viene de una destacada participación en la pasada campaña de la LNB, en la que fue el primer pick de los Titanes y promedió 4.4 puntos y cerca de tres rebotes por partido.

Actualmente, el jugador se encuentra accionando en el Baloncesto Superior de Santiago con el Club Plaza Valerio, conjunto que se mantiene compitiendo en la etapa semifinal del torneo.

Con la llegada de Tham, los Cañeros concretan su segundo movimiento importante durante la temporada muerta, luego de adquirir al escolta romanense Brandone Francis desde los Metros de Santiago, con el objetivo de conformar un equipo competitivo que aspire a conquistar la tercera corona en la historia de la franquicia.

La organización naranja también anunció recientemente al técnico argentino Emanuel Alonso como dirigente para la próxima campaña, en la que participarán nueve equipos dentro del principal circuito profesional de baloncesto del país.De igual forma, la franquicia agradeció la disposición mostrada por Diego Colón durante su paso por el conjunto.

El jugador se integró al equipo en el primer encuentro de la pasada temporada ante los Metros, pero una lesión de rodillasufrida en ese mismo partido —luego de reforzar en Venezuela— le impidió continuar en la plantilla.