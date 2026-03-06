LeBron James se apropia también del récord de canastas anotadas en la NBA

Con un tiro en suspensión, LeBron James rompe el récord de canastas en la NBA. ( AFP )

LeBron James, el hombre récord de la NBA, se convirtió también la noche del jueves en el jugador con más canastas anotadas de la historia, desbancando al legendario Kareem Abdul-Jabbar.

La actual estrella de Los Angeles Lakers superó las 15,837 canastas que acumuló Abdul-Jabbar en la primera mitad de un duelo a domicilio frente a los Denver Nuggets.

King James se aupó a lo más alto con un tiro en suspensión a la media vuelta.

Comparación con la carrera de Kareem Abdul-Jabbar

El alero, de 41 años, ya era desde febrero de 2023 el máximo anotador histórico de la NBA.

Este emblemático récord también lo logró superando los 38,387 puntos que acaparó Abdul-Jabbar, otro ícono de los Lakers, hasta su retirada en 1989.

James sobrepasó esa marca en un número mucho menor de tiros encestados, al beneficiarse de la opción del tiro de tres puntos que la NBA introdujo en mitad de la carrera de Abdul-Jabbar.

Entre muchos otros, LeBron posee también el récord de temporadas (23) y Juegos de las Estrellas disputados (22).

La línea de tres puntos se implementó por primera vez en la NBA en la temporada 1979-1980. Fue una medida adoptada para aumentar la emoción y la dinámica del juego al fomentar tiros de mayor distancia y abrir el campo de juego.

Desde entonces, el tiro de tres puntos ha desempeñado un papel fundamental en el baloncesto de la NBA y ha contribuido a la evolución del deporte a lo largo de las décadas.

Antes de la introducción de la línea de tres puntos en la NBA, el basket se centraba principalmente en tiros de campo de corta y media distancia, así como en acciones cerca del aro.

Y uno de los mejores en la historia en ese juego cerca del aro y su famoso tiro de gancho, el Sky Hook, fue Kareem Abdul Jabbar que terminó su carrera con 38,387 puntos anotados y en estos momentos en el segundo en la lista de puntos en la historia de la Liga.