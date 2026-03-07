Orlando Magic domina a los Wolves y suma su tercera victoria seguida

Paolo Banchero porta el balón en un partido ante los Memphis Grizzlies de la NBA. ( ARCHIVO/ AFP )

El Orlando Magic cerró con fuerza el partido y terminó imponiéndose 119-92 sobre los Minnesota Timberwolves el sábado en Minneapolis. En el último cuarto, el conjunto visitante dominó con un parcial de 29-14, con 10 puntos de Desmond Bane, quien acertó sus cuatro intentos de campo en ese periodo.

Bane fue la figura del encuentro con 30 puntos, al encestar 10 de 17 tiros de campo. También brilló Paolo Banchero, quien registró un doble-doble de 25 puntos y 15 rebotes, mientras que Jalen Suggs contribuyó con 14 unidades y tres triples para un Magic que encadenó su tercera victoria consecutiva.

En el inicio del último periodo, Orlando ya tenía ventaja de 90-78. Poco después amplió la diferencia al abrir el cuarto con una racha de 10-2, iniciada por una penetración de Bane que terminó en bandeja y coronada por un triple de Suggs tras asistencia de Noah Penda.

Durante el tercer cuarto el Magic también logró ampliar su control del marcador. Una bandeja de Tristan da Silva colocó el juego 85-65 con 3:45 por disputarse. Sin embargo, Minnesota respondió con un parcial de 11-3 que redujo la diferencia a 88-76, impulsado por Anthony Edwards, quien anotó siete puntos consecutivos con cuatro tiros libres y un triple en retroceso.

Wolves no capitalizaron

A pesar del esfuerzo de Edwards, que lideró a Minnesota con 34 puntos y cinco triples, los locales no pudieron sostener el ritmo ofensivo. Julius Randle terminó con 14 puntos y nueve rebotes, mientras Naz Reid sumó 13 unidades desde la banca.

En cuanto a los porcentajes, Orlando lanzó para 46.2% (42 de 91) en tiros de campo y 26.5% (9 de 34) desde la línea de tres. Minnesota, en cambio, tuvo una tarde difícil ofensivamente, con apenas 35.7% (30 de 84) en tiros y 22.5% (9 de 40) en triples.

El Magic llegó al descanso con ventaja de 60-50, aunque el equipo sufrió un contratiempo temprano: el base Anthony Black abandonó el encuentro en el primer cuarto por dolor en la espalda y no regresó. En apenas dos minutos de acción registró un rebote y un robo, sin anotar puntos.