Bam Adebayo anota 83 puntos, segunda mayor marca histórica en la NBA, en triunfo del Heat

El pívot Bam Adebayo firmó una actuación récord al anotar 83 puntos, el segundo registro más alto en la historia de la NBA, en la victoria del Miami Heat por 150-129 sobre los Washington Wizards este martes.

¡Qué noche Adebayo!

La extraordinaria noche de Adebayo superó los 81 puntos que Kobe Bryant consiguió con Los Angeles Lakers frente a Toronto Raptors en 2006, y solo queda por detrás de los 100 puntos que el legendario Wilt Chamberlain anotó ante los New York Knicks en 1962.

"Estar al lado de Wilt y Kobe significa mucho", dijo Adebayo. "Le doy gracias a Dios, a mi familia, mi madre, porque ellos me ayudan a seguir adelante, este es un momento para ellos".

"Cuando tenía 43 puntos sabía que sería una noche especial, la pelota me seguía buscando, fui a la línea de tiros libres constantemente, era algo especial", relató.

El centro estadounidense lanzó para un 47% (20/43) desde la cancha, anotó siete de sus 22 intentos desde la línea de tres y visitó en 43 ocasiones la línea de tiros libres anotando en 36 oportunidades.

"Fue una noche increíble", comentó el entrenador Erik Spoelstra. "Es un momento que simplemente sucedió, es un honor ser parte de este momento".

"Hablamos de seguir con nuestro juego, la pelota lo seguía buscando, una vez que llegó a 50 pensamos en 60, luego siguió y llegó a 70, nunca pensamos en sacarlo", agregó.

Solamente en la primera mitad, Adebayo anotó 43 puntos en los que rompió el récord personal de puntos, además de establecer récords de franquicia en puntos en un cuarto y puntos en la primera mitad.

"En los últimos seis minutos del tercer cuarto y en el cuarto período fui un fanático más, quería ayudar en la medida que era posible, sabíamos que podía ser una noche especial", puntualizó el entrenador en el Kaseya Center (Miami).

El italiano Simone Fontecchio fue el segundo mejor anotador para Miami con 18 puntos mientras que el mexicano Jaime Jaquez Jr. sumó cinco desde la banca en 28 minutos.

El Heat (37/29) suma su sexta victoria consecutiva, ganando ocho de los últimos diez partidos en la sexta posición de la Conferencia Este.

Wemby anota 39 en triunfo sobre Boston

Los San Antonio Spurs derrotaron 125-116 a los Boston Celtics en un duelo en el Frost Bank Center (San Antonio) entre dos de los grandes favoritos en la temporada 2025-26 de la NBA.

El francés Víctor Wembanyama fue la gran figura con un doble-doble de 39 puntos y 11 rebotes.

Wembanyama, de 22 años, igualó su récord personal con ocho triples.

"Está haciendo un gran trabajo siendo disciplinado y con sus fundamentos", dijo el entrenador Mitch Johnson. "Ha demostrado que pueden entrar en una buena racha y cambiar la forma en la que tratan de defenderlo".

Después de una primera mitad con un empate a 58 puntos, San Antonio marcó la diferencia con 39 unidades en el tercer cuarto y lo respaldó con una brillante actuación en defensa limitando a 26 a uno de los mejores ataques de la NBA en el cuarto período.

Por los Celtics y en su tercer partido de regreso después de un largo proceso recuperación de una lesión de tendón de Aquiles, Jayson Tatum anotó 24 puntos puntos en 27 minutos en la duela.