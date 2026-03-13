Gilgeous-Alexander establece récord en la NBA con 127 partidos consecutivos de 20 puntos

El base canadiense de Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander (SGA), se anotó este jueves en la victoria 104-102 sobre Boston su 127º partido consecutivo en la NBA con al menos 20 puntos, superando el récord que ostentaba el legendario Wilt Chamberlain.

Con 27 años, el MVP de 2025 y campeón de la NBA con los Thunder alcanzó la marca de los 20 puntos durante el partido del jueves contra los Celtics de Boston, luego de un tiro en suspensión de dos puntos desde media distancia, cuando restaban 7 minutos y 4 segundos para finalizar el tercer cuarto.

En el partido anotó 35 puntos y sumó nueve asistencias, seis rebotes, tres tapones y dos robos de balón.

"Todos los récords y logros son fantásticos, pero no importan si no ganas; eso era lo único que tenía en mente", dijo Gilgeous-Alexander.

"Habría cambiado el récord por la victoria cualquier día de la semana. Me alegra que hayamos ganado y que, además, yo haya conseguido el récord", añadió.

Posiblemente este récord no figure entre los más emblemáticos de la NBA, como la marca histórica de anotación que impuso LeBron James en febrero de 2023, pero simboliza la jerarquía que ha alcanzado el jugador canadiense, así como su alto rendimiento constante.

Chamberlain estableció su récord entre octubre de 1961 y enero de 1963, promediando una cifra estratosférica de 49,2 puntos por partido; en contraste, SGA ha promediado 32,5 puntos desde que comenzó su racha, el 1 de noviembre de 2024.

Chamberlain perdió la racha tras ser expulsado a los cuatro minutos del inicio de un partido en el que ya había anotado 6 puntos.

En el encuentro inmediatamente posterior, volvió a comenzar la seguidilla y alcanzó 92 partidos consecutivos anotando al menos 20 puntos.

Aparte de SGA y Chamberlain, ningún otro jugador de la NBA ha alcanzado la marca del centenar de partidos consecutivos con 20 puntos o más, ni siquiera leyendas de la talla de Oscar Robertson (79), Michael Jordan y Kevin Durant (72), Abdul-Jabbar (71), Kobe Bryant (63) o LeBron James (49).

-Sin Wemby, los Spurs frenaron su racha -

En otros juegos, Victor Wembanyama no pudo jugar con los San Antonio Spurs debido a una molestia en el tobillo derecho, lo que frustró el esperado duelo contra Nikola Jokic, de Denver, quien firmó un triple-doble con 31 puntos, 20 rebotes y 12 asistencias en la victoria de los Nuggets por 136-131.

Los Spurs vieron truncada su racha de cinco victorias consecutivas, a pesar de los 30 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias de Stephon Castle, quien falló un intento de triple para empatar el partido a falta de 19,8 segundos.

Jamal Murray, quien anotó 39 puntos, convirtió cuatro tiros libres en los instantes finales para sellar la victoria de Denver.

En Indiana, Devin Booker, de Phoenix, anotó 43 puntos y Jalen Green sumó 36 para impulsar la victoria de los Suns por 123-108 sobre los Pacers, cuya racha de derrotas alcanzó los 11 partidos.

El líder de la Conferencia Este, Detroit (47-18), contó con la máxima anotación del partido -19 puntos- por parte de Duncan Robinson, además de 14 puntos y 10 rebotes en tan solo 15 minutos de juego de Jalen Duren, en una contundente victoria en casa por 131-109 sobre Philadelphia.

- Hawks y Heat mantienen sus rachas -

Atlanta extendió su racha de victorias a ocho partidos con un triunfo en casa por 108-97 sobre Brooklyn.

Jalen Johnson impulsó a los Hawks con 21 puntos, nueve rebotes y nueve asistencias.

El escolta sueco Pelle Larsson anotó 28 puntos y el Miami Heat consiguió su séptima victoria consecutiva al vencer como local a Milwaukee por 112-105.

El Orlando Magic extendió su racha de victorias a seis partidos con un triunfo en casa por 136-131 en tiempo extra sobre Washington.

Jalen Suggs terminó con 28 puntos y Tristan da Silva sumó 26.