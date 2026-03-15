SGA prolonga su racha en triunfo del Thunder en la NBA; los Pistons pierden

Shai Gilgeous-Alexander #2 de los Oklahoma City Thunder intenta un tiro frente a Anthony Edwards #5 de los Minnesota Timberwolves durante la segunda mitad en el Paycom Center el 15 de marzo de 2026 en Oklahoma City, Oklahoma. ( AFP )

Shai Gilgeous-Alexander prolongó su racha anotadora en la NBA en una nueva victoria de Oklahoma City Thunder este domingo, mientras que los Detroit Pistons, líderes de la Conferencia Este, perdieron ante los Raptors en Toronto.

A continuación las escenas más relevantes el domingo en la NBA:

- SGA intratable -

El astro canadiense Gilgeous-Alexander extendió este domingo su racha récord de partidos anotando un mínimo de 20 puntos, en la octava victoria consecutiva del Thunder, en esta ocasión de local por 116-103 sobre los Minnesota Timberwolves.

SGA, que el jueves superó el récord de Wilt Chamberlain de partidos consecutivos anotando 20 puntos o más, una marca instaurada hace 63 años, terminó ante los Wolves con 20 unidades, 10 asistencias y tres rebotes.

Sin embargo, en esta ocasión, el Jugador Más Valioso de la NBA tardó en llegar a los 20 puntos en su 128º partido seguido: 10 de sus unidades llegaron en el último cuarto, después de pasar largos tramos del encuentro con problemas de puntería.

El canadiense, de 27 años, solo acertó 7 de 22 tiros de campo en el Paycom Center, en Oklahoma City, pero contó con el apoyo anotador del banquillo de los Thunder, que aportó 61 puntos, incluidos 20 de Isaiah Joe y 17 de Alex Caruso.

"Al final del día esto es baloncesto", dijo SGA sobre su discreta actuación en el tiro tras la victoria. "Salí a la cancha con la misma agresividad de todas las noches. Hoy fallaron más tiros de los que suelo fallar, y normalmente no es así".

"Algunas noches salen las cosas a tu favor y otras no. Pero, independientemente, siento que aporté lo suficiente para que nuestro equipo lograra la W (victoria), y eso es lo primero: salir de aquí con un triunfo", agregó.

La victoria del domingo ayudó a los vigentes campeones de la NBA a ampliar su ventaja en la cima de la clasificación de la Conferencia Oeste de cara al último mes de la temporada regular.

El Thunder tiene ahora un balance de 53-15, con tres partidos y medio de ventaja sobre los San Antonio Spurs, segundos con 49-18.

Minnesota, en tanto, cayó a 41-27 y se mantiene en la sexta plaza del Oeste.

- Raptors dominan a Pistons -

En el Scotiabank Arena de la urbe canadiense de Toronto, los líderes de la Conferencia Este, los Detroit Pistons, fueron derrotados 119-108 por los locales Raptors.

Brandon Ingram anotó 34 puntos y Jakob Poeltl añadió 21 unidades y 18 rebotes para guiar al quinteto local a una festejada victoria, la primera contra su rival desde el 19 de noviembre de 2023.

"La defensa ha sido clave, todos seguimos a Scottie Barnes", ala-pívot del equipo, dijo Ingram. "Debemos estar en ritmo, nuestro objetivo es estar en los playoffs y esto es lo que debemos hacer para ganar".

De esta manera, los Raptors tienen ahora un récord de 38 victorias y 29 derrotas y están en sexto lugar en la Conferencia Este.

Cade Cunningham lideró a los Pistons con 33 puntos y nueve asistencias, mientras que Jalen Duren aportó 20 unidades y 11 rebotes.

Detroit, que cortó una racha de tres victorias al hilo, presenta ahora 48-19 y sigue en el primer lugar del Este, con cuatro triunfos de ventaja sobre su escolta, los Boston Celtics de Jayson Tatum.

- El novato Cooper Flagg desnivela -

En Cleveland, mientras tanto, la primera selección del Draft de la NBA, Cooper Flagg, fue el máximo anotador del partido con 27 puntos y 10 asistencias para impulsar a Dallas Mavericks a una victoria de 130-120 sobre los locales Cavaliers.

Donovan Mitchell logró 26 puntos y 11 rebotes para los Cavs, que cayeron a 41-27, a dos partidos del tercero en el Este, los New York Knicks.

En Indianápolis, los Milwaukee Bucks contaron con 31 puntos, 14 rebotes y ocho asistencias del astro griego Giannis Antetokounmpo en el triunfo por 134-123 sobre los Indiana Pacers (15-53), el peor equipo de la NBA, cuya racha de derrotas llegó a 13 partidos.

Bobby Portis añadió 29 puntos y 10 rebotes saliendo desde la banca para los Bucks (28-39), que pusieron fin a una seguidilla de cuatro derrotas y se encuentran en el undécimo lugar del Este, fuera de la zona de playoffs.