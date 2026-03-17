Puerto Rico consigue boleto al Mundial junto con España, EE.UU. e Italia

Puerto Rico se clasificó este martes al Mundial de Baloncesto Femenino Alemania 2026 al derrotar por 77-61 a Nueva Zelanda, acompañando así a España, Estados Unidos e Italia como los que avanzaron al torneo desde el Grupo A.

En el periodo inicial, luego de que Puerto Rico tomara ventaja de 10-7 tras una cesta de campo de Arella Guirantes y un par de tiros libres de Trinity San Antonio, Nueva Zelanda, aprovechando varias pérdidas de balón de las puertorriqueñas, se fue en escapada de 0-12, llevándolas a dominar el parcial 12-21.

En el segundo periodo, Sharne Robati extendió la ventaja de Nueva Zelanda a 12-23.

Esto dio paso a que el entrenador puertorriqueño Jerry Batista pidiera tiempo a tan solo 46 segundos de ese parcial.

No obstante, ese tiempo fue vital para su escuadra por el resto del periodo.

Luego de que Puerto Rico perdiera por 11 tantos, acortó la ventaja a 7 con un triple de Jacqueline Benítez para acercarse a 21-28.

Tras ello, Batista contó con la ofensiva de su capitana, Pamela Rosado, quien atizó un par de triples para achicar la ventaja a cuatro tantos, 29-33, aunque con par de canastos después de Nueva Zelanda, volvieron a ampliar el marcador 29-37, y que el seleccionador puertorriqueña pidiera otro tiempo restando 2:39.

Ese tiempo sí fue efectivo para la escuadra boricua, pues tras tres triples más, uno de Rosado y dos de Benítez, y una bandeja de India Pagán, retomó la delantera 40-38 y cerrar la primera mitad del desafío a su favor.

El partido continuó aguerrido con seis empates en el tercer periodo hasta que Rosado anotó una bandeja para poner al frente a las puertorriqueñas 52-50 y que Nueva Zelanda pidiera un tiempo restando 3:06.

Desde ese momento, Puerto Rico no retrocedió y se mantuvo ganando por el resto del encuentro con ventajas de hasta 15 tantos en el cuarto parcial, suficientes para llevarse el partido y el pase mundialista a Berlín que se celebrará del 4 al 13 de septiembre próximos.

De esta manera, Puerto Rico y Estados Unidos serán los únicos equipos de América que jugarán en el Mundial 2026.

A primera hora de este cierre de jornada, Italia aplastó 79-59 a Senegal y Estados Unidos venció a España 84-70.

77. Puerto Rico (12+28+20+17): Tayra Meléndez (2), Brianna Jones (0), Nina De León (0), Pamela Rosado (20), Zaida González (0), Sofía Roma (0), Arelia Guirantes (14), Trinity San Antonio (10), Kaelynn Satterfield (0), India Pagán (7), Imani McGee-Stafford (15), Jacqueline Benítez (11).

Seleccionador: Jerry Batista.

61. Nueva Zelanda (21+17+16+7): Emilia Shearer (7), Pahlyss Hokianga (0), Emma Rogers (0), Tegan Graham (0), Ashlee Strawbridge (3), Sharne Robati (13), Rebecca Pizzey (6), Ella Tofaeono (17), Jade Kirisome (2), Tayla Dalton (12), Briarley Rogers (0), Charlotte Whittaker (1).