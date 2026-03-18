Towns encesta 22 con 11 rebotes y lidera la NBA en juegos de doble-doble con 48

Towns es captado en acción durante un partido de la NBA en esta temporada. ( ISHIKA SAMANT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA )

El centro dominicano Karl-Anthony Towns encestó 22 puntos, haló 11 rebotes y el base boricua José Alvarado (16 puntos, 10 asistencias) lograron sendos dobles-dobles para que los Knicks de Nueva York vencieran este martes 136-110 a los Indiana Pacers.

Towns es el líder de partidos con cifras dobles en puntos y rebotes de toda la NBA con 48. El centro de Denver, Nikola Jokiç, le sigue con 45 y el delantero Jalen Johnson de Atlanta marcha tercero con 41.

Los Knicks (45-25), siguen anclados en el tercer lugar de la conferencia este, detrás de Boston (45-23) y Detroit (49-19).

Josh Hart protagonizó uno de los partidos más prolíficos de su carrera, al anotar 33 puntos y liderar a New York.

Hart encestó 12 de 13 tiros de campo, incluyendo 5 de 5 triples. Los 33 puntos representan la segunda mejor marca de Hart en sus nueve años de carrera, solo superada por los 44 puntos que anotó con los Portland Trail Blazers en la victoria por 127-118 sobre los Washington Wizards el 12 de marzo de 2022.

La actuación de 30 puntos fue la primera de Hart desde que anotó 30 puntos para los Knicks en la victoria por 128-115 sobre los Pacers el 11 de febrero de 2025.

Hart, quien no jugó el último cuarto, sumó siete rebotes y cinco asistencias, mientras que los Knicks extendieron su racha ganadora a cuatro partidos a pesar de la ausencia del base estrella Jalen Brunson, quien no jugó por una lesión en el tobillo derecho.

Alvarado, quien fue titular en lugar de Brunson, consiguió su primer doble-doble desde el 2 de abril del año pasado, cuando anotó 17 puntos y repartió 10 asistencias para los New Orleans Pelicans en la derrota por 107-104 ante los Memphis Grizzlies.

Ofensiva repartida

OG Anunoby anotó 26 puntos y capturó ocho rebotes, mientras que Mikal Bridges y el suplente Jordan Clarkson aportaron 10 puntos cada uno. T.J. McConnell (10 puntos, 10 asistencias) logró un doble-doble, mientras que Jarace Walker anotó 16 puntos, la mayor cantidad del equipo, para los Pacers, quienes sufrieron su decimocuarta derrota consecutiva, un récord para la franquicia. Indiana, último lugar en la Conferencia Este, también tuvo una racha de 13 derrotas consecutivas a principios de año.

Obi Toppin anotó 15 puntos saliendo del banquillo, mientras que los titulares Aaron Nesmith (14 puntos), Kobe Brown (13 puntos) e Ivica Zubac (11 puntos) también alcanzaron cifras dobles.