LeBron James ve alejarse su sueño de ser dueño de un equipo en la NBA

Lebron James en acción durante un partido de la NBA. ( ARCHIVO/ AFP )

Según Joe Vardon y Mike Vorkunov de The Athletic, las posibilidades de que LeBron James, la estrella de Los Angeles Lakers, se convierta en copropietario de una franquicia de expansión de la NBA en Las Vegas están disminuyendo.

James expresó públicamente su interés en ser propietario de un equipo en Las Vegas hace ya cuatro años. Sin embargo, la posibilidad se desvanece, ya que, según informes, Fenway Sports Group se niega a pagar las tarifas de expansión, que podrían alcanzar los 8 mil millones de dólares. FSG y James han sido socios comerciales desde 2011.

El grupo también es propietario de los Boston Red Sox y del Liverpool, actual campeón de la Premier League. Se esperaba que FSG fuera el principal patrocinador financiero de James en su búsqueda de un equipo de expansión, añaden Vardon y Vorkunov.

"Dado que Fenway ya no busca ser propietario de un equipo de la NBA, es menos probable que LeBron intente adquirir uno", declaró una fuente cercana a James a The Athletic.

Según Forbes, el patrimonio neto de James se estima en 1.400 millones de dólares. El exjugador de 41 años tendría que retirarse de la NBA antes de unirse a un grupo propietario, y actualmente no ha decidido si jugará la próxima temporada.

Planes de la liga

La NBA tiene previsto lanzar los dos equipos de expansión en otoño de 2028, pendiente de la aprobación de la liga, siendo Las Vegas y Seattle las favoritas para obtener las franquicias.

"¿Por qué quiero ser dueño de un equipo? Creo que sería genial. Seguiré vinculado al baloncesto y podré poner a gente en puestos de poder", declaró James a The Athletic en 2017.

"Siempre me ha encantado eso, poner a la gente en una posición de poder para que sientan que pueden generar un cambio y hacer que las cosas sucedan". James reafirmó estas declaraciones en 2022 en su programa "The Shop", diciendo: "Quiero un equipo en Las Vegas. Quiero el equipo en Las Vegas".

FSG fue fundada por John Henry, propietario de los Red Sox. RedBird Capital adquirió una participación en el grupo en 2021 y valoró la compañía en 7350 millones de dólares.

James posee una participación del 1 % en FSG. Según se informa, la junta de gobernadores de la NBA votará sobre la posibilidad de añadir franquicias de expansión en Las Vegas y Seattle durante las reuniones programadas para el 24 y 25 de marzo. La aprobación requeriría el apoyo de 23 de los 30 gobernadores de la liga.