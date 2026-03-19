×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
LNB
LNB

Jesse Zarzuela, primer pick del Draft 2026 de la LNB

Tiene experiencia en la NCAA con las universidades de Central Michigan y Oregon

    Expandir imagen
    Jesse Zarzuela, primer pick del Draft 2026 de la LNB
    Jesse Zarzuela fue la primera selección del Draft 2026 de los Reales de La Vega (FUENTE EXTERNA)

    Los Reales de La Vega seleccionaron al guard Jesse Zarzuela como su primer pick del Sorteo de Novatos 2026 de La Súper Liga de la LNB

    Zarzuela, de 6´3" de estatura, tiene experiencia en Venezuela, donde actualmente está como refuerzo con los Gaiteros del Zulia en la Superliga Profesional de Baloncesto. En cinco juegos presenta promedio de 16.6 unidades, 3.2 asistencias, 3.6 rebotes y 41.3 por ciento en lances de campo.

    Tiene experiencia en la NCAA con las universidades de Central Michigan y Oregon. En el país fue Novato del Año en la temporada 2025 del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional, al promediar 22.8 con El Millón. También participó con Enriquillo en La Vega, dejando un promedio de 25.2 en anotación.

    Con la segunda selección, los Soles del Este escogieron a Darwin Rosario, un base con experiencia reciente en torneos superiores del país incluyendo el TBS de Abasado, donde fue el Jugador Más Valioso de la Serie Final 2025 con el equipo Caminantes de Los Alcarrizos.

    Breylin García cayó como tercera escogencia en general en los Cañeros del Este, llegando al equipo de donde es oriundo. Tiene 6´6" de estatura y además de participar en diferentes eventos en el país ha formado parte del seleccionado nacional en las categorías formativas.

    Los Marineros de Puerto Plata escogieron a Luis Morel, un jugador de 6´5" con trayectoria en Venezuela (Tachira) y en los torneos superiores de Santiago de los Caballeros, La Romana y en el Clásico Boyón Domínguez.

    Resto de la primera ronda

    Bryan Luciano (Soles) fue el quinto pick, Kevin Núñez (Héroes de Moca) el sexto, Eddy Mercedes (Gigantes Basketball) el séptimo, Gerónimo Rubio (Metros de Santiago) el octavo e Isaiah Rivera (Titanes del Sur) el noveno.

    Baker-Mazara y Mañón en la segunda ronda

    Los Leones se hicieron en la segunda ronda con los servicios de Chad Baker-Mazara. Es hijo del ex jugador Baker López y de la ex jugadora Carmen Mazara.

    El delantero de 6´7" tiene cinco temporadas de experiencia en la NCAA, la última con Southern California en el 2025-26, con promedio de 18.5, 4.2 rebotes y 3.5 asistencias.

    RELACIONADAS

    Chris Mañón, quien en la actual temporada de la NBA debutó con Los Ángeles Lakers, cayó en los Reales. Actualmente participa en la G-League con el conjunto South Bay Lakers, donde en 24 partidos anota 10.8 unidades por jornada, 5.7 tableros y 2.4 asistencias.

    La temporada 2026 de La Súper Liga de la LNB comenzará el próximo 14 de abril.

    Resultado completo del Draft LNB 2026

    Primera Ronda

    Jesse ZarzuelaReales

    Daurin RosarioSoles

    Breylin GarcíaCañeros

    Luis MorelMarineros

    Bryan LucianoSoles

    Kevin NúñezHéroes

    Eddy Mercedes Gigantes

    Gerónimo RubioMetros

    Isaiah RiveraTitanes

    Segunda ronda

    Camryn ReyesSoles

    Ángel ChalasCañeros

    Theodore WolfeMarineros

    Chad Baker-MazaraLeones

    Ángel AlfonsecaHéroes

    Giovanni CorderoGigantes

    Bryan RosadoMetros

    Reggie HudsonMarineros

    Chris MañónReales

    Tercera ronda

    Nino HernándezCañeros

    Justin Sarita De la CruzMarineros

    Justin PérezLeones

    Trace CurettonHéroes

    Miguel Ubaldo GómezGigantes

    Jaden PeñaMetros

    Algenis QuintanaTitanes

    Bryce BáezReales

    Alex Balbuena - Soles

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.