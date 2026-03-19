Yaxel Lendeborg, el primer dominicano que conforma el primer equipo de baloncesto de la NCAA

Yaxel Lendeborg, al centro, junto a sus padres, Yissel Raposo, derecha, y Okary Lendeborg. ( CORTESÍA DE OKARY LENDEBORG )

Conserven ese nombre. Desde ayer y en lo adelante, permanecerá imborrable.

El primero en la historia para República Dominicana: Yaxel Lendeborg fue incluido en el prestigioso Consenso primer equipo All American, un lujo que ningún compatriota suyo ha logrado en la historia del baloncesto universitario de los Estados Unidos (NCAA).

El lauro lo entrega la agencia AP, una premiación que realiza desde 1948.

Quizás poco deba sorprender su simpatía por el juego: este chico, hijo de los exatletas Yissel Raposo y Okary Lenderborg jugó al baloncesto desde la barriga de su madre, una exjugadora de voleibol.

Y eso ocurrió durante tres meses de embarazo, mientras ella jugaba voleibol en la American University de Bayamón (P.R.).

Y cuando nació, su abuelo Antonio Raposo le colgó un balón de basket.

Hoy es el primer dominicano con esa distinción. Su madre se enteró por Instagram y su papá recibió la información su esposa por 25 años. "Nunca pensé que llegaran esos éxitos, pero doy crédito a su mamá empujándolo más que yo".

Ese joven de 23 años, que de niño participó en tantos torneos como pudo, hoy es el orgullo de la familia Lendeborg-Raposo, bueno y del país. "Este es un logro de todo el país", dijo Yissel.

Su madre en ocasiones la criticaba porque "dejaba la cocina sucia" después de cocinar. ¿La razón? Llevar a su hijo a un torneo.

Yaxel (Michigan Wolverines), un delantero de 6-9 y 230 libras, conforma el primer equipo All-American del basket de la NCAA junto a AJ Dybantsa (Brigham Young University); Darius Acuff Jr. (Arkansas Arkansas Razorbacks); JT Toppin (Texas Tech) y el unánime Cameron Boozer, el hijo del exNBA Carlos Boozer.

Lenderborg promedió 14.4 puntos por juego, 7.0 rebotes, 3.3 asistencias y recibió una puntuación de 47, 273.

"Más que orgulloso, me sentí sorprendido; 500 mil basketbolista y tu hijo, un Lenderborg, sale número 1, que más le puedo pedir a Dios", dijo Okary.

Su madre también refleja su sobrada satisfacción. "Súper orgullosa, porque todos los logros que él tiene es porque ha trabajado para eso", agregó Yissel.

Rumbo a Buffalo

Okary y Yissel viajarán este jueves por seis horas para ver a su hijo competir en la "Locura de marzo" de la NCAA, al cual avanzan los 68 mejores equipos de la primera división.

Sus Wolverines buscarán avanzar a la siguiente ronda, si logran vencer a los Howard Bison (7:10 p.m.).

La esperanza de los padres, como es natural es que avance a la siguiente ronda.

Okary fue un exitoso jugador del basquet. El padre se muestra humilde ante su hijo. "Es idéntico a mí, pero más moderno", reconoce el progenitor. El gran parecido se encuentra en la "intensidad", al punto que pide que le "den el mejor" del otro equipo para defenderlo.

"Ese muchacho es una bendición de Dios", dice.

Otros dominicanos Varios jugadores han tenido lauros para quedar entre el segundo o tercer equipo. RJ Louis (2024-25), es uno, hijo del exjugador, Reggie Louis; Chris Duarte (2020-21); Karl-Anthony Towns (2014-15) y Al Horford (2006-07/Florida). Todos según AP que es una de la más prestigiosa distinción junto a USBWA, NABC y Sporting News.