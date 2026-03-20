Magic Johnson: "Luka es el jugador más imparable de toda la NBA"

Luka Doncic en gestión ofensiva ante la defensa de los Atlanta Hawks en partido celebrado en el Crypto.com ( ARCHIVO/ AFP )

Los Angeles Lakers consiguieron su octava victoria consecutiva con un triunfo de 134-126 sobre Miami Heat. Todos quedaron asombrados cuando Luka Doncic anotó 60 puntos sin esfuerzo (18 de 30 en tiros de campo, 9 de 17 rebotes, 15 de 19 en tiros libres) para derrotar a Miami.

Los Lakers ahora tienen un récord de 44-25 y una ventaja de dos juegos sobre Minnesota como tercer cabeza de serie en el Oeste.

La actuación de Doncic contra el Heat recibió elogios de prácticamente todos los rincones del mundo del baloncesto. El mensaje más contundente provino, sin duda, de un cinco veces campeón con los Lakers: Magic Johnson.

Johnson compartió primero una publicación en X donde calificó a Doncic como el jugador más imparable de la NBA, al tiempo que elogiaba a LeBron James por su triple-doble en un rol secundario detrás de Doncic.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/nba-magicjohnsonjpg554688468-f9efd9a5.jpg Magic Johnson, leyenda de la NBA. (FUENTE EXTERNA)

"¡Luka Doncic es el jugador más imparable de la NBA! Anotó 60 puntos, su mejor marca de la temporada, en la victoria de esta noche contra el Miami Heat. Luka debe ser uno de los dos o tres mejores jugadores considerados para el MVP. ¡LeBron James también está jugando de forma espectacular! Registró un triple-doble de 19 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias, y lideró a los Lakers a una victoria de 134-126".

Johnson compartió otra publicación donde felicitó a los Lakers por estar en su mejor momento justo en el momento oportuno.

"Los Lakers ganaron su octavo partido consecutivo y están jugando su mejor baloncesto en el momento justo: cuando se acercan los Playoffs".

Temporada productiva

Doncic promedia 40.9 puntos, 8.9 rebotes y 7.4 asistencias en esta racha de ocho victorias consecutivas, lo que le da un impulso decisivo para ganar el MVP esta temporada.

Ha promediado 33.4 puntos, 8.4 asistencias y 7.9 rebotes en lo que va de temporada y se espera que gane el título de máximo anotador mientras los Lakers avanzan a los playoffs como uno de los mejores equipos del Oeste.

Los aficionados de los Dallas Mavericks han visto actuaciones anotadoras similares de Doncic y ahora lo observan con envidia desde la distancia.

Antes de esta racha de ocho partidos, Doncic no había anotado ni 50 puntos en más de un año con los Lakers. Ahora tiene en su haber partidos de 50 y 60 puntos con la camiseta de los Lakers.