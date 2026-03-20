El Thunder no visitará a la Casa Blanca para festejar su campeonato por asuntos de agenda

El escolta de los Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander (C) sostiene el premio Bill Russell al Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA tras la victoria de los Oklahoma City Thunder en las finales de la NBA, derrotando a los Indiana Pacers en el séptimo partido el 22 de junio de 2025. ( EFE/EPA/MANUELA SOLDI )

El Oklahoma City Thunder no realizará la tradicional visita a la Casa Blanca para celebrar su campeonato de la NBA de 2025, según confirmó un portavoz del equipo a The Athletic el viernes. En un comunicado a The Athletic, el equipo citó "problemas de agenda" como motivo de la cancelación.

"Hemos estado en contacto con la Casa Blanca y agradecemos la comunicación recibida, pero simplemente no coincidieron las fechas", declaró el equipo a The Athletic.

Yahoo Sports también se hace eco de la información bajo la firma de Kari Anderson.

El Thunder derrotó a los Indiana Pacers en el séptimo partido de las Finales de la NBA en junio pasado para asegurar el campeonato. Este título fue el primero del equipo desde que la franquicia se mudó de Seattle en 2007.

Si bien la visita a la Casa Blanca tras ganar el campeonato de la NBA se remonta a la década de 1960, la elección del presidente Donald Trump en 2016 interrumpió esta tradición.

Los Golden State Warriors optaron por rechazar la invitación de la Casa Blanca tras ganar las Finales en 2017, y repitieron la decisión en 2018.

Oklahoma City habría sido el primer equipo en visitar la Casa Blanca desde que el presidente Trump asumió su segundo mandato. Los Boston Celtics, campeones en 2024, visitaron la Casa Blanca ese mismo otoño, cuando el presidente Joe Biden aún era presidente.

Los Thunder se encuentran en medio de una gira de cinco partidos fuera de casa. Oklahoma City juega contra los Washington Wizards el sábado, un partido que habría sido una fecha lógica para una visita a la Casa Blanca, pero el poco tiempo de recuperación antes de jugar contra los Philadelphia 76ers el lunes podría haber contribuido a los problemas de agenda.

Oklahoma City está en camino de tener otra gran temporada en los playoffs este año, liderando actualmente la NBA con 55 victorias. Se convirtieron en el primer equipo de la NBA en asegurar oficialmente su pase a los playoffs a principios de esta semana.