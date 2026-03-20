La WNBA y el sindicato de jugadoras confirman un acuerdo laboral "histórico"

Nneka Ogwumike, presidenta del Sindicato de jugadoras de la WNBA. ( X / @CLUTCHPOINTS )

La liga de básquetbol femenina de Estados Unidos (WNBA) y el sindicato de jugadoras anunciaron este viernes que habían alcanzado un acuerdo provisional sobre un "histórico" convenio laboral de siete años tras meses de tensas negociaciones.

El nuevo convenio colectivo, que entrará en vigor a partir de la temporada 2026 y se extenderá hasta 2032, hará que el tope salarial se eleve de 1,5 millones de dólares a 7 millones en 2026 y se ajustará anualmente según el crecimiento de los ingresos de la liga y los equipos, según informaron la WNBA y el sindicato en un comunicado.

"El convenio colectivo de 2026 establece el primer modelo integral de reparto de ingresos en la historia del deporte profesional femenino", aseguraron. "Este modelo innovador ofrece un potencial ilimitado para las jugadoras a medida que los ingresos de la liga y de los equipos sigan creciendo".

Bajo el nuevo acuerdo, las mejores jugadoras de la liga tendrán la posibilidad de firmar los primeros contratos multimillonarios en la historia de la WNBA.

Las jugadoras con contratos máximos ganarán un salario de 1,4 millones de dólares en 2026, que se espera que aumente a más de 2,4 millones para 2032, según las proyecciones financieras actuales. Se prevé que el salario promedio de la liga alcance 583.000 dólares en 2026 y supere el millón de dólares para 2032.

Los salarios mínimos oscilarán entre 270.000 y 300.000 dólares en 2026 (según los años de servicio) y entre 340.000 y 380.000 dólares para 2032, frente a los 66.000 dólares del año pasado.

Una nueva escala de contratos para novatas aumentará los salarios de las primeras selecciones del draft y creará una "vía rápida" hacia contratos de nivel máximo para las jugadoras que aún estén bajo contratos de novatas y obtengan los honores de Jugadora Más Valiosa o All-WNBA.

El acuerdo, alcanzado verbalmente a principios de esta semana, aún debe ser ratificado formalmente por las jugadoras.

También incluye inversiones en estándares mejorados para las instalaciones de los equipos, requisitos ampliados de personal y viajes aéreos chárter para toda la liga.

El acuerdo asegura que la temporada número 30 de la WNBA comenzará según lo previsto el 8 de mayo.

Pone fin a una disputa cada vez más agria entre la WNBA y la Asociación Nacional de Jugadoras de Baloncesto (WNBPA), que se había prolongado durante varios meses