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Gilgeous-Alexander anota 40 y el Thunder suma 11 victorias consecutivas en la NBA

El Thunder no pierde un partido desde el 25 de febrero

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    Gilgeous-Alexander anota 40 y el Thunder suma 11 victorias consecutivas en la NBA
    Shai Gilgeous-Alexander porta para el balón para el Oklahoma City Thunder en partido ante los Washington Wizards (AFP)

    Oklahoma City Thunder logró este sábado una cómoda victoria 132-111 sobre los Washington Wizards en el Capital One Arena (Washington) detrás de 40 puntos del canadiense Shai Gilgeous-Alexander.

    El Thunder no pierde un partido desde el 25 de febrero cuando cayeron 124-116 frente a los Detroit Pistons y desde ese momento han ganado 11 juegos al hilo.

    Gilgeous-Alexander, de 27 años y vigente Jugador Más Valioso (MVP), lanzó para un 63 por ciento (17/27) conectando con uno de sus dos lanzamientos desde la línea de tres.

    Impacto de Isaiah Hartenstein en el resultado del partido

    La clave del partido para OKC estuvo en limitar a los Wizards a 15 puntos en el cuarto período, momento decisivo en el juego y clave para el centro, Isaiah Hartenstein.

    "No empezamos bien", dijo Isaiah Hartenstein. "Ellos estaban logrando buenas canastas pero la realidad es que nosotros no estábamos haciendo nuestro trabajo".

    "Mi trabajo es hacer todo lo necesario para ganar, hoy fueron clave los rebotes y eso me llevó cerca de un triple doble".

    El jugador de origen alemán estuvo cerca de lograr un triple doble con una línea de nueve puntos, 20 rebotes y 10 asistencias.

    RELACIONADAS

    Por los Wizards, Bilal Coulibaly fue el máximo anotador con 21 puntos.

    • Oklahoma City (56-15) abre una ventaja de tres juegos y medio sobre los San Antonio Spurs en el liderato de la Conferencia Oeste.

    str/ag

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