Luka Doncic fue seleccionado el Jugador de la Semana en la Conferencia Oeste

Por segunda semana consecutiva, la superestrella de los Lakers, Luka Doncic, ha sido nombrado Jugador de la Semana de la Conferencia Oeste.

Por la Conferfencia Este, la distinción recayó en LaMelo Ball de los Hornetts de Charlotte.

Es la cuarta vez esta temporada que Doncic recibe este premio, el más alto de la NBA. Promedió 42.3 puntos por juego; 6.8 rebotes y 6.3 asistencias.

Ball tuvo 26.3 puntos, 5.0 rebotes y 7.3 asistencias.

Durante la semana, Doncic superó su récord personal con los Lakers de 51 puntos, logrado en la victoria de la semana pasada contra los Bulls, con una actuación estelar de 60 puntos en la victoria a domicilio en Miami. Se convirtió en el séptimo jugador en la historia de la franquicia en anotar 60 puntos.

También estableció esta semana el récord de los Lakers de triples en una sola temporada, superando los 226 triples que D´Angelo Russell había logrado en 2024. Acumula 235 triples y seguirá batiendo ese récord con 10 partidos por jugar. Los Lakers lograron un 4-0 esta semana.