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Dueños de equipos de la NBA aprueban explorar expansiones a Seattle y Las Vegas

La NBA contrata a PJT Partners para evaluar viabilidad económica y estadios

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    Dueños de equipos de la NBA aprueban explorar expansiones a Seattle y Las Vegas
    Adam Silver, comisionado de la NBA. (ARCHIVO/ AFP)

    La Junta de Gobernadores de la NBA autorizó este miércoles que la liga de baloncesto norteamericana explore posibles nuevos equipos para las ciudades de Las Vegas y Seattle, lo que llevaría a la competición a contar con 32 franquicias.

    La medida, aprobada por votación, es el primer paso de un largo proceso que podría conducir a un nuevo quinteto en Seattle, donde los SuperSonics jugaron antes de mudarse a Oklahoma City.

    Pero también en Las Vegas, que ha albergado eventos del Juego de las Estrellas, la Copa NBA y cada año recibe partidos de la Liga de Verano con novatos y agentes libres.

    Como parte del proceso, la NBA contrató al banco de inversión PJT Partners como asesor estratégico para evaluar los posibles mercados, grupos propietarios, la infraestructura de los estadios y las implicaciones económicas de añadir dos nuevos equipos.

    "El voto de hoy refleja el interés de nuestra junta en explorar una posible expansión a Las Vegas y Seattle, dos mercados con una larga historia de apoyo al baloncesto de la NBA", dijo el comisionado Adam Silver.

    "Esperamos dar este siguiente paso y entablar conversaciones con las partes interesadas", agregó.

    Requisitos para el objetivo

    Se necesitaría la aprobación de 23 de los 30 gobernadores de la NBA, como se conoce a los propietarios de las escuadras, para autorizar cualquier moción sobre la incorporación de nuevos equipos, una medida que aún está a varios pasos de concretarse.

    El valor de las franquicias se ha disparado en los últimos años y se espera que el precio de un nuevo equipo se sitúe en un rango de entre 7,000 y 10,000 millones de dólares.

    Está previsto que la liga incorpore las nuevas franquicias, si se aprueban, en la temporada 2028-29.

    En caso de que Seattle y Las Vegas obtengan equipos de expansión, la liga probablemente colocaría a ambos en la Conferencia Oeste y trasladaría a un quinteto actual del Oeste a la Conferencia Este.

    Memphis y Minnesota son los nombres que más suenan como posibles candidatos para ese cambio.

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