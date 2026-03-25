Karl-Anthony Towns impone su dominio y Knicks logran séptima victoria seguida

Karl-Anthony Towns de los New York Knicks intenta tirar una canasta contra Jerami Grant de los Portland Trail Blazers. ( ARCHIVO// AFP )

El dominicano Karl-Anthony Towns volvió a ser pieza clave al firmar un sólido doble-doble de 21 puntos y 14 rebotes, liderando a los New York Knicks a su séptima victoria consecutiva tras imponerse 121-116 sobre los New Orleans Pelicans la noche del martes.

Towns no solo dominó en la pintura, sino que también fue determinante en momentos clave del partido, aportando puntos importantes durante un tercer cuarto muy disputado en el que los Knicks lograron despegarse ligeramente en el marcador.

Aunque Jalen Brunson encabezó la ofensiva con 32 puntos, el impacto integral del pívot dominicano fue fundamental para que Nueva York mejorara su marca a 48-25. OG Anunoby también aportó 21 puntos, mientras que Mikal Bridges sumó 14 y Mitchell Robinson añadió 11.

El encuentro fue reñido durante gran parte de la segunda mitad. Tras un empate a 66 al inicio del tercer cuarto, Towns respondió con cinco puntos consecutivos que ayudaron a inclinar momentáneamente la balanza a favor de los Knicks, acompañados por triples de Bridges y Anunoby.

Cierre del partido

En el último cuarto, Nueva York logró mantener la ventaja gracias a su ejecución en los minutos finales. A pesar de la presión de los Pelicans, que se acercaron a solo tres puntos en los segundos finales, los Knicks aseguraron el triunfo desde la línea de tiros libres.

Por Nueva Orleans, Zion Williamson lideró con 22 puntos, seguido por Jeremiah Fears con 21 y Saddiq Bey con 18, en una derrota que marca su segunda consecutiva.

El dominio de Towns en ambos lados de la cancha y su consistencia continúan siendo un factor clave en el gran momento que viven los Knicks, ahora firmes en la recta final de la temporada.