Resumen NBA: Jokic responde con otro triple-doble y un tiro decisivo para impulsar a los Nuggets

El pívot de los Denver Nuggets, Nikola Jokic, a la izquierda, intenta pasar el balón en un partido de la NBA. ( ARCHIVO/ AP )

Nikola Jokic anotó 23 puntos en su segundo triple-doble consecutivo, y un tiro en suspensión con 11.5 segundos restantes rompió el empate para darle a los Denver Nuggets una victoria 125-123 sobre los Phoenix Suns el martes.

Jokic también sumó 17 rebotes y empató su máximo de la temporada con 17 asistencias, logrando así su triple-doble número 29 de la campaña. Alcanzó la marca apenas 11 segundos después de iniciar la segunda mitad, cuando su asistencia número 10 preparó una clavada de Aaron Gordon.

Jamal Murray anotó 11 de sus 21 puntos en el último cuarto, ayudando a los Nuggets (45-28) a extender su racha ganadora a tres partidos.

Por los Suns (40-33), Devin Booker registró 22 puntos y ocho asistencias, mientras que Jalen Green y Grayson Allen aportaron 21 puntos cada uno. Phoenix ha perdido seis de sus últimos siete encuentros.

Hornets 134, Kings 90

Charlotte igualó un récord de franquicia al encestar 26 triples, incluyendo una actuación de 6 de 8 desde la banca de Coby White, y aplastó a Sacramento.

Los Hornets lograron su cuarta victoria consecutiva —todas por doble dígito— y la número 12 en sus últimos 15 partidos gracias a su gran efectividad desde larga distancia.

White lideró a todos los anotadores con 27 puntos y fue uno de ocho jugadores de Charlotte que encestaron al menos un triple. Siete de ellos lograron múltiples triples, incluyendo a LaMelo Ball, quien anotó 20 puntos con 6 de 13 desde el perímetro.

Sacramento, que inició una gira de cinco partidos por el Este, sufrió su tercera derrota en cuatro juegos. Sus 90 puntos igualaron su segunda cifra más baja de la temporada. Daeqwon Plowden lideró al equipo con 22 puntos.

Cavaliers 136, Magic 131

Donovan Mitchell anotó 16 de sus 42 puntos en el tercer cuarto y James Harden añadió 26 puntos con siete asistencias para guiar a Cleveland a una victoria sobre Orlando.

Evan Mobley encestó sus ocho intentos de campo y terminó con 19 puntos, nueve rebotes y seis asistencias para los Cavaliers, que suman cuatro victorias consecutivas.

Por el Magic, Paolo Banchero anotó 36 puntos, con 13 de 15 desde la línea de tiros libres, y Tristan da Silva aportó 18 puntos, 10 de ellos en el último cuarto. Orlando perdió su sexto partido seguido —tras haber ganado siete consecutivos— y ahora está empatado en el octavo lugar de la Conferencia Este.