Yankees vs Giants en el inicio de la temporada de la MLB esta noche

Vista del Oracle Park de San Francisco, donde en esta noche inicia la Temporada 2026 de la MLB. ( FUENTE EXTERNA )

Todo está listo en San Francisco para el inicio de la temporada 2026 de la MLB, cuando los New York Yankees visiten a los San Francisco Giants en Oracle Park este miércoles en la tan esperada MLB Opening Night, o noche inaugural.

La primera bola está programada para las 8:05 p.m. ET y, por primera vez en la historia, será transmitida en vivo por Netflix, marcando un hito en la forma de ver béisbol. La cobertura previa comenzará a las 7 p.m. ET con un programa especial desde la misma plataforma.

Netflix será la casa de otros dos eventos importantes de la temporada: el T-Mobile Home Run Derby en Filadelfia el 13 de julio y el MLB Field of Dreams Game entre los Phillies y Twins en Dyersville, Iowa, el 13 de agosto.

Los Yankees, liderados por el tres veces MVP de la Liga Americana Aaron Judge, buscan superar las 94 victorias conseguidas por segundo año consecutivo en 2025.

El año pasado terminaron su campaña con una amarga derrota ante los Toronto Blue Jays en la ALDS, pero confían en tener el roster completo para otra carrera profunda hacia la postemporada.

Alineación proyectada de los Yankees para esta noche Trent Grisham, CF Aaron Judge, RF Cody Bellinger, LF Ben Rice, 1B Giancarlo Stanton, DH Jazz Chisholm Jr., 2B José Caballero, SS Ryan McMahon, 3B Austin Wells, C

"Me siento como que tuvimos un campamento excelente. Los chicos que se van a unir más adelante en la temporada están en línea. Muchos de nuestros jóvenes realmente mostraron su nivel y, estén aquí al inicio o no, se siente que todos podrían ser contribuyentes reales. Estamos ansiosos por salir el miércoles." dijo el manager Aaron Boone.

A pesar de terminar de forma explosiva la primavera, el jardinero Jasson Domínguez comenzará la temporada en Triple A. Mientras que Amed Rosario sí está en el roster activo, y dependiendo de las circunstancias del juego podría ver acción hoy.

La novedad de Vitello

Por su parte, los Giants inician una nueva era bajo el mando del primer año del manager Tony Vitello, el primer entrenador universitario que salta directamente a las Grandes Ligas sin experiencia profesional previa.

Vitello tendrá la misión de maximizar un roster que terminó 81-81 en 2025 y que ha faltado a playoffs en ocho de los últimos nueve años. Abrir contra los Yankees no será fácil, pero San Francisco está listo para asumir el desafío.

Alineación proyectada de los Gigantes para esta noche Heliot Ramos, LF Rafael Devers, 1B Matt Chapman, 3B Willy Adames, SS Luis Arraez, 2B Jerar Encarnacion, DH Jung Hoo Lee, RF Harrison Bader, CF Patrick Bailey, C

"Creo que la última vez que vinieron los Yankees, Aaron dijo algo como: ´Somos los Yankees, tenemos que darles un show´", dijo el as de los Giants Logan Webb, quien abrirá por San Francisco y quien tendrá como rival a Max Fried.

Vitello le dio la oportunidad al dominicano Jerar Encarnación para que juegue como bateador designado, luego de que terminara la pretemporada con promedio de .294 (de 51-15) con dos jonrones, 11 empujadas y .759 de OPS.

Devers y Adames

Rafael Devers, ya es considerado uno de los bateadores más temidos en la Liga Nacional, será una pieza clave en el lineup de los San Francisco. El inicalista criollo, que bateó .252 con 35 jonrones y 109 carreras impulsadas en la temporada 2025 (combinando tiempo con Boston y San Francisco), aportará poder al corazón del orden ofensivo de los Giants, quienes buscan dejar atrás un 2025 en el que terminaron 81-81 y sin playoffs.

Por su parte, Willy Adames llega al Opening Day con expectativas altas después de una temporada 2025 en la que, pese a un inicio irregular, terminó fuerte con 30 cuadrangulares y 87 impulsadas, convirtiéndose en el primer jugador de los Giants en llegar a los 30 jonrones desde Barry Bonds en 2004.